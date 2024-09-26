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Disney намерена участвовать в наградном сезоне с «Дэдпулом и Росомахой»

Автор: Илья Кувшинов

26 сентября 2024

Студия рассчитывает на попадание в номинации «Золотого глобуса» и даже «Оскара»

The Walt Disney Studios приняла неочевидное решение насчет наступающего наградного сезона – студия планирует активно продвигать кинокомикс Marvel ДЭДПУЛ И РОСОМАХА на разные кинопремии. Об этом сообщает Variety.

Инсайдеры отмечают, что на «Золотом глобусе» блокбастер Шона Леви будет претендовать на попадание в комедийные категории – в частности, «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» и «Лучший актер (мюзикл или комедия)».

В свою очередь, возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи будет позиционироваться, как роль второго плана – причем, Disney рассчитывает не только на «Золотой глобус»: студия намерена также отправить ленту на соискание премии Гильдии актеров США, Critics Choice Awards и даже «Оскара».

Пока неизвестно, насколько успешной станет студийная кампания, однако уже сейчас можно сказать наверняка – ДЭДПУЛУ И РОСОМАХЕ почти гарантировано место в недавно введенной категории на «Золотом глобусе» за кинематографические и кассовые достижения. Чтобы попасть в нее, фильмы должны были собрать не менее $150 млн в мировом прокате, причем $100 млн из них – внутри страны.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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