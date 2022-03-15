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Discovery Plus и HBO Max могут объединиться в единый стриминг-сервис

Автор: Никита Никитин

15 марта 2022

Произойдет это после окончательного слияния Discovery и WarnerMedia

Онлайн-сервисы Discovery Plus и HBO Max могут быть объединены в единую стриминг-платформу, сообщает Variety. Первые подробности предстоящего объединения компаний Discovery и WarnerMedia были озвучены на ежегодной конференции Deutsche Bank по СМИ, Интернету и телекоммуникациям. До этого в пятницу 11 марта прошло собрание акционеров Discovery, на котором окончательно было одобрено слияние двух медиа-гигантов.

В конференции Deutsche Bank принял участие финансовый директор Discovery Гуннар Виденфельс. Вскоре он займет аналогичный пост в объединенной компании. Виденфельс подтвердил, что слияние двух онлайн-площадок рассматривается как приоритетный вариант вместо идеи предложить потребителям два потоковых сервиса по отдельности посредством специального пакета. Пользователям обоих сервисов уже через несколько месяцев будет предложено промежуточное решение, чтобы они как можно раньше смогли оценить возможности комплексной услуги.

По оценке руководителей, объединение активов двух сервисов даст мощный синергетический эффект, что позволит охватить максимально широкую с точки зрения демографии аудиторию. Качество контента на HBO Max позволит постоянно привлекать новых подписчиков, в то время как главным конкурентным преимуществом Discovery называется способность удерживать уже лояльного потребителя. Другим преимуществом озвученного решения является возможность снижения расходов на продвижение контента.

HBO Max – сервис, предлагающий премиальный и событийный контент, нацеленный преимущественно на мужчин. В свою очередь, Discovery предлагает контент для каждодневного потребления, ориентированный преимущественно на женщин. Таком образом, единый сервис позволит  охватить как молодежь, так и более возрастного зрителя, и при этом обоих полов.

По словам Виденфелса, завершение сделки Discovery-WarnerMedia стоимостью $43 млрд можно ожидать в начале второго квартала, во временном диапазоне с 11 по 28 апреля.

Discovery Plus в данный момент доступен по цене $4,99 с рекламой и $6,99 – без рекламы. На конец 2021 года совокупная база подписчиков сервиса достигла 22 млн пользователей. Цена подписки для HBO Max – $9,99 по рекламной модели и $14,99 – без встроенной рекламы. HBO Max и HBO закончили прошлый год на отметке 73,8 млн домохозяйств по всему миру. Какова будет цена подписки обновленного сервиса, пока объявлено не было.

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