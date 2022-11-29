Sony Pictures займется дистрибуцией проектов компании Legendary

Студии заключили соответствующее стратегическое партнерство

Sony Pictures Motion Picture Group и Legendary Entertainment заключили долгосрочное соглашение, сообщает Deadline. В рамках новой сделки компании будут совместно заниматься дистрибуцией проектов Legendary по всему миру. Ранее Legendary аналогичным образом сотрудничала со студией Warner Bros., но теперь соглашение двух игроков затрагивает только ряд отдельных проектов, включая франшизу ДЮНА и фильмы из киновселенной о монстрах с участием Годзиллы и Кинг-Конга.

Теперь именно Sony займется распространением фильмов Legendary по всему миру, включая выпуск проектов компании на домашних носителях и их телевизионную дистрибуцию. Исключение здесь составит Китай, где выпуском контента продакшен-студии займется Legendary East. При этом Legendary сохранила за собой возможность производить и распространять фильмы для стриминг-платформ.

Пик сотрудничества Legendary и Warner Bros. пришелся на период выхода франшизы Кристофера Нолана про ТЕМНОГО РЫЦАРЯ. С 2014 Legendary заключила эксклюзивное соглашение с Universal сроком на пять лет. В то же время Legendary продолжила выпускать фильмы совместно с Warner Bros. Одним из таких проектов стала фантастическая комедия ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ, успевшая собрать в кинотеатрах по всему миру до пандемии COVID-19 $433 млн. В 2021 году решение WarnerMedia выпускать свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминг-сервисе HBO Max вызвало большое недовольство руководства Legendary. При этом проекты ДЮНА и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА собрали в мировом прокате $872 млн, несмотря на ковидные ограничения на многих рынках на тот момент.

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