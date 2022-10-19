Уолтер Хамада покинул DC Films

Warner Bros. Discovery продолжают активно искать будущего шоураннера киновселенной DC

Уолтер Хамада, руководивший на протяжении четырех последних лет студией DC Films, наконец покидает компанию. 19 октября стал последним рабочим днем Хамады, сообщает Deadline. Источники издания подтверждают, что в скором времени топ-менеджера ожидает полный расчет со стороны руководства Warner Bros. Discovery.

Уолтер Хамада работал в Warner Bros на протяжении последних 15 лет, из них с 2018 года он занимал пост главы DC Films. Его контракт предполагал сотрудничество со студией до 2023 года, но в итоге он уходит именно сейчас. Наблюдатели, следившие за ситуацией, отмечают, что Хамада порывался уйти гораздо раньше, в том числе после отмены съемок проекта БЭТГЕРЛ для HBO Max, однако он все же остался на своем посту до премьеры долгожданного экшн-комикса ЧЕРНЫЙ АДАМ, в котором Хамада числится исполнительным продюсером. Так или иначе, Хамада уже давно не появлялся в собственном офисе и не участвовал в творческих встречах с другими кинематографистами.

Дэвид Заслав открыто заявлял, что хочет найти для киновселенной DC продюсера-визионера наподобие Кевина Файги, который руководит киновселенной Marvel. И Хамада, по мнению инсайдеров и экспертов, не годился на эту роль. Как правило, при работе над картинами он не занимается решением креативных вопросов, а выступает именно как студийный функционер. В данный момент проекты DC куририрует продюсер Майкл Де Лука, который вместе с Пэм Абди также руководит Warner Bros. Совсем недавно Де Лука дал зеленый свет продолжению КОНСТАНТИНА с Кеану Ривзом и режиссером Фрэнсисом Лоуренсом на борту. Но считать его реальным претендентом на новый пост, скорее всего, все же не стоит, так как на пару с Пэм Абди он слишком сильно занят перестройкой Warner Bros. По данным Deadline, в поисках творческого продюсера, который мог бы заняться развитием киновселенной DC, Заслав присматривался к бывшему руководителю отдела разработки проектов Warner и продюсеру проекта LEGO MOVIE Дэну Лину. Также в числе возможных претендентов на амбициозный пост называлась бывшая глава Fox Эмма Уоттс.

В то же время не стоит списывать со счетов заслуги Хамады перед киновселенной DC. Именно он иницировал расширение DC-вселенной за счет сериалов для HBO Max, благодаря чему появились «Миротворец» Джеймса Ганна и другие сериальные спин-оффы. Кроме того, Хамада в самый разгар пандемии успешно руководил производственным процессом БЭТМЕНА Мэтта Ривза, собравшего недавно по всему миру $771 млн, и выступал продюсером на двух самых кассовых проектах DC, АКМАМЕНЕ и ДЖОКЕРЕ, каждый из которых собрал более $1 млрд в мировом прокате.

Хамада стал пятым руководителем киностудии Warner Bros, покинувшим студию с тех пор, как Дэвид Заслав принял бразды правления недавно объединенной Warner Bros Discovery. В их числе глава киностудии Warner Bros. Тоби Эммерих, президент по производству и развитию Кортни Валенти, исполнительный директор киностудии Кэролин Блэквуд и исполнительный директор анимационного подразделения Эллисон Эббейт.

Уолтер Хамада – опытный студийный чиновник и наверняка в скором времени найдет новую работу. До прихода в DC Films на студии New Line он успешно руководил производством различных хоррор-франшиз, включая ЗАКЛЯТИЕ, ПЯТНИЦУ, 13, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. Также в активе Хамады успех хоррор-блокбастера ОНО, собравшего по всему миру более $700 млн при бюджете в $35 млн.

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