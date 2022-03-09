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Discovery и WarnerMedia уходят из России

Автор: Никита Никитин

9 марта 2022

Обе компании не переживают за свое финансовое состояние

Компании Discovery и WarnerMedia приостанавливают свою деятельность в России, сообщает Deadline. Телеканал Discovery приостанавливает свое вещание, а также работу других своих сервисов. То же касается и медиакомпании WarnerMedia. Предполагается, что данный шаг не окажет заметного влияния на финансовое состояние обеих компаний.

Сотрудники WarnerMedia получили от генерального директора Джейсона Килара специальную памятку, в которой сообщалось, что компания останавливает в России все свои недавно запущенные направления деятельности. Сюда входит прекращение трансляции телеканалов, прекращение лицензирования нового контента и приостановка выпуска фильмов и игр.

Примечательно, что Discovery и WarnerMedia по-прежнему остаются отдельными юридическими лицами. Голосование акционеров Discovery по слиянию с WarnerMedia назначено на ближайшую  пятницу. Это может стать последним важным шагом по отделению WarnerMedia от телеком-холдинга AT&T.

В числе западных компаний, объявивших за последнее время об уходе из России, стали также Universal Music, Amazon, McDonald's и Coca-Cola.

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