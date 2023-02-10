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Проекты Disney исчезнут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года

Автор: БК

10 февраля 2023

У отечественных платформ заканчиваются сроки лицензионных контрактов со студией

В марте 2023 года с российских видеосервисов должны исчезнуть фильмы и сериалы Disney, сообщают «Ведомости». Через месяц у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии. На данный момент контент Disney присутствует в библиотеках многих ведущих онлайн-кинотеатров, в том числе «Кинопоиска», Иви, Okkо.

Еще в конце декабря 2022 года источники БК сообщали, что у некоторых крупных игроков VOD-рынка контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно.

О том, что Disney не планирует продлевать или заключать новые контракты по истечении срока действия старых, было сообщено онлайн-кинотеатрам еще в 2022 году. Проблема для российских платформ заключается в том, что контент данной студии-мейджора, особенно детско-семейные тайтлы, аккумулирует существенную долю как по часам просмотров пользователей, так и по привлечению новых подписчиков.

Несмотря на то, что с марта прошлого года крупные голливудские студии остановили выпуск новинок и лицензирование своих проектов в России, контент Disney и других мейджоров остался на российских видеосервисах. Продолжал работу и телеканал Disney, запущенный в России в 2010 году. В декабре 2022 года медиахолдинг Ивана Таврина «Медиа1», который был партнером Disney по телевизионному вещанию в России, сообщил о запуске нового телеканала «Солнце» вместо канала Disney.

Ранее франшизы ГАРРИ ПОТТЕР и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ, которые были доступны на «Кинопоиске» через партнерство с сервисом «Амедиатека», пропали из библиотеки онлайн-сервиса. Произошло это после 31 января. Пресс-служба онлайн-кинотеатра тогда подтвердила БК, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент истечет в конце января. Ранее источники БК сообщали, что у некоторых крупных игроков VOD-рынка контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney также истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно.

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