«Доктор Стрэндж 2» выходит в Кахахстане 5 мая

Фильмы Disney возвращаются в кинотеатры СНГ

Фильмы Disney возвращаются в кинотеатры СНГ, в частности, на рынок Кахахстана. Об этом БК сообщили представители кинотеатрального бизнеса на постсоветском пространстве.

Первым релизом компании после почти трехмесячного перерыва станет кинокомикс Marvel ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ. В кинотеатрах Казахстана (это самый крупный рынок СНГ после России и Украины) он появится 5 мая. Прокатчиком релизов мейджора как в этой стране, так и в ряде других постсоветских государств выступит казахстанская компания «Меломан». Она и ранее выпускала релизы Disney в Центральной Азии. О возвращении фильмов Disney в Россию речи не идет.

В марте Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount объявили о временной приостановке выпуска своих фильмов в России. Позднее к ним присоединилась независимая студия Lionsgate. При этом компания Disney также приостановила выпуск своих релизов на территории СНГ. В частности, в прокат не вышел мультфильм Pixar Я КРАСНЕЮ, запланированный на 10 марта.

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