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Сериал «Фарма» не выйдет в Premier в запланированную дату

Автор: БК

16 мая 2024

Его релиз был запланирован на 23 мая

Криминальное драмеди «Фарма» с Никитой Павленко и Марком Эйдельштейном, которое должно было дебютировать в онлайн-кинотеатре Premier 23 мая, не появится в сервисе в намеченную дату.

Ожидается, что новая дата выхода будет объявлена позднее.

Стоит отметить, что светская премьера проекта состоялась в кинотеатре «Художественный» вчера, 15 мая.

В центре повествования сериала – два брата: у младшего – редкое генетическое заболевание, которое приводит к летальному исходу, а у старшего – цель спасти его любой ценой. Поэтому Миха берет дело в свои руки и вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству недоступного лекарства.  

Фото: кадр из сериала «Фарма»

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