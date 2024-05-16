Сериал «Фарма» не выйдет в Premier в запланированную дату
Автор: БК
16 мая 2024
Его релиз был запланирован на 23 мая
Криминальное драмеди «Фарма» с Никитой Павленко и Марком Эйдельштейном, которое должно было дебютировать в онлайн-кинотеатре Premier 23 мая, не появится в сервисе в намеченную дату.
Ожидается, что новая дата выхода будет объявлена позднее.
Стоит отметить, что светская премьера проекта состоялась в кинотеатре «Художественный» вчера, 15 мая.
В центре повествования сериала – два брата: у младшего – редкое генетическое заболевание, которое приводит к летальному исходу, а у старшего – цель спасти его любой ценой. Поэтому Миха берет дело в свои руки и вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству недоступного лекарства.
Фото: кадр из сериала «Фарма»
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