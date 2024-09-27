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Первый кинофестиваль FERRUM-24 начал свою работу

Автор: БК

27 сентября 2024

Смотр продлится до 29 сентября

26 сентября в Железноводске в Дворце культуры им. Сергея Пускепалиса открылся Первый кинофестиваль FERRUM-24. Ведущим торжественной церемонии выступил актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов.

Мероприятие открылось вступительными словами от продюсера фестиваля Натальи Мокрицкой. «Всегда трудно начинать что-то новое. Но я уверена, что наш фестиваль ждет счастливая судьба, он откроет новую страницу не только в культурной жизни Железноводска, но и всего региона. Любовь к кино в нашей стране всегда была всенародной. Для нас, как организаторов фестиваля, важно объединить старшее и молодое поколение, напомнить, какой великой созидательной силой обладает наше кино. Какое исключительное значение может играть оно в жизни человека, как много может дать, как сильно повлиять на нравственное и духовное становление личности», – подчеркнула она.  

Далее было продемонстрировано видеообращение Министра культуры Ольги Любимовой, которая остановилась на объединяющей поколения миссии фестиваля. Мэр Железноводска Евгений Бакулин, в свою очередь, объявил FERRUM-24 официально открытым.

Одним из главных номеров церемонии стало посвящение Сергею Пускепалису в исполнении Петра Налича, Константина Захарато и детского хора «Злато» из города Михайловска Ставропольского края.

Мероприятие продолжил концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого «Лучше гор могут быть только горы». В нем приняли участие Полина Лазарева, Василий Мищенко, Евгений Дятлов, Алексей Гоман, Сергей Степанченко, Мария Лапшина, участие Вера Кинчева, Анна Банщикова, Олег Тактаров, Александр Половцев и многие другие. Специальным гостем смотра стала актриса Лариса Лужина, снимавшаяся с Высоцким в фильме ВЕРТИКАЛЬ – именно ей бард когда-то посвятил свою песню «Она была в Париже».

Завершился первый фестивальный день завершился показом комедии Леонида Гайдая ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ в Курортном парке Железноводска с 35-мм пленки. 

FERRUM-24 продлится до 29 сентября.

Фото: Алексей Молчановский

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