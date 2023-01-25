Фонд кино выделит 150 тысяч рублей ежемесячно сценаристам программы «Автор»

Участникам предстоит написать сценарий игрового фильма, предназначенного для кинопроката

На рабочей встрече Фонда кино исполнительный директор Федор Соснов и руководитель Аналитического департамента Марина Миронова рассказали о порядке и условиях участия в стипендиальной программе «Автор» и ответили на вопросы по подготовке документации для участия в отборе.

«Цель программы заключается в том, чтобы дать возможность талантливым людям реализовывать свои способности и чтобы ничто не отвлекало их от творчества. Мы хотим, чтобы их труд был оценен и чтобы его результат был доступен всем производителям кино в стране. Если хотя бы частично программа решит данную задачу, мы уже будем считать ее успешной», – заявил Федор Соснов.

Для участия в отборе необходимо предоставить набор документов и оригинальную сценарную заявку, содержащую аннотацию, описание персонажей и сцену с диалогами, продемонстрирующую способности заявителя. Участниками программы могут стать граждане Российской Федерации, получившие диплом государственного образца в области кинодраматургии или диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации за последние 10 лет. В течение года стипендиаты будут получать от Фонда кино ежемесячную поддержку в размере 150 тысяч рублей, а также дополнительную компенсацию на обучение по направлениям «Драматургия» и «Сценарное мастерство» по собственному выбору. Также участники программы должны посещать образовательные и отраслевые мероприятия Фонда кино.

По итогам программы стипендиаты обязаны написать сценарий художественного полнометражного игрового фильма, ориентированного на широкую аудиторию и предназначенного для кинотеатрального проката. Создавать сценарий участникам поможет редакторская группа Фонда кино. Этот сценарий должен быть продан российской кинокомпании, а Фонд кино окажет правовую поддержку в области реализации прав.

«Программа не содержит ограничений творческого таланта и творческих изысканий участников, – уточнил Федор Соснов. – Мы будем рады смелым идеям. Самое главное, не пытайтесь подгонять себя под программу. Эта программа создана для того, чтобы посмотреть, какие идеи и таланты существуют в нашей стране, и дать этим талантам возможность сразу стать частью киноиндустрии. Пишите от души. А мы будем рады это прочесть и попробовать расширить ваши возможности в рамках программы».

Фонд кино планирует проводить программу на постоянной основе – каждый квартал будет стартовать новый отбор. Постепенно ограничения в отборе стипендиатов будут сниматься и будут добавлены новые направления поддержки – анимация, документальное, авторское кино. Со временем Фонд кино может отказаться от отборов и прийти к формату постоянно действующего окна для приема заявок от сценаристов. Количество участников программы не ограниченно и зависит от числа полученных талантливых проектов.

Прием заявок продлится до 15 марта. Рабочая группа будет отсматривать заявки на соответствие формальным критериям до 25 апреля. Комиссия оценит сценарные заявки и сформирует список претендентов до 8 июня. Решение об определении стипендиатов вынесет совет Фонда кино. Подробные правила и условия участия в программе можно найти на сайте Фонда кино.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram