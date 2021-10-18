Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов в прокате
Автор: Виолетта Палий
18 октября 2021
Рассматриваются проекты четвертого квартала 2021-го и первого квартала 2022 года
Фонд кино объявил о новом этапе приема заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.
В соответствии с приказом, с 18 по 29 октября 2021 года до 18:00 начинается подача заявок на господдержку национальных фильмов, выходящих в прокат в 4 квартале 2021-го и 1 квартале 2022 года.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда кино.
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