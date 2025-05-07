Фонд кино продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах и модификацию имеющихся залов

Фонд кино продлил прием заявок сразу по двум отборам.

Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 28 мая.

В свою очередь, для организаций кинопоказа, которые претендуют на субсидию для обновления оборудования в ранее поддержанных Фондом кино (в 2015-2019 годах) кинозалах, прием заявок продлен до 16 мая.

Фото: Фонд кино

Фото: Фонд кино