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Фонд кино продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах и модификацию имеющихся залов

Автор: БК

7 мая 2025

Фонд кино продлил прием заявок сразу по двум отборам.

Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 28 мая.

В свою очередь, для организаций кинопоказа, которые претендуют на субсидию для обновления оборудования в ранее поддержанных Фондом кино (в 2015-2019 годах) кинозалах, прием заявок продлен до 16 мая.

Фото: Фонд кино

 

Фото: Фонд кино

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