Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров

Всего экспертам будут представлены 17 проектов

26 ноября в ТАСС состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего экспертам будут представлены 17 проектов. Среди них спин-офф фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД про Весельчака У, сиквел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА, БУРАТИНО и другие.

Начало мероприятия в 11:00.

Напомним, что сейчас в списке компаний-лидеров находятся Yellow, Black and White, «Дирекция кино», 1-2-3 Production, Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».

Аккредитация СМИ на данное мероприятие не проводится. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино и ТАСС.