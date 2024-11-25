Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Всего экспертам будут представлены 17 проектов
26 ноября в ТАСС состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего экспертам будут представлены 17 проектов. Среди них спин-офф фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД про Весельчака У, сиквел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА, БУРАТИНО и другие.
Начало мероприятия в 11:00.
Напомним, что сейчас в списке компаний-лидеров находятся Yellow, Black and White, «Дирекция кино», 1-2-3 Production, Art Pictures Studio, «Водород», Кинокомпания СТВ, Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова и «Централ Партнершип».
Аккредитация СМИ на данное мероприятие не проводится. Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино и ТАСС.