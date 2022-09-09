top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино

Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино

Автор: БК

9 сентября 2022

Помощь будет осуществляться на безвозвратной и возвратной основе

Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов. Об этом можно прочесть на сайте ведомства. Поддержка будет осуществляться по двум направлениям - на безвозвратной основе (за счет субсидии) и на условиях полной возвратности за счет средств Фонда кино.

Запросы от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 7 сентября 2022 года по 7 октября 2022 года включительно. Заявки от иных организаций кинематографии на получение аналогичной поддержки принимаются с 7 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года.

Поддержка за счет средств Фонда кино осуществляется на условиях стопроцентной возвратности. Для всех организаций кинематографии заявки на получение данного вида поддержки принимаются с 7 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года.

Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы», а также в разделах «Отбор художественных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств, источником которых являются субсидии (поддержка на безвозвратной основе)» и «Отбор художественных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств Фонда кино (на условиях стопроцентной возвратности)».

В рамках данных отборов предусмотрена поддержка производства исключительно игровых фильмов, заявки на поддержку анимационных проектов не принимаются.

Отдельно отмечается, что с 2022 года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых является субсидия, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно с 2022 года не принимается. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Объявлены победители 44-го Московского международного кинофестиваля
Подробнее
Рубен Дишдишян станет партнером кинопрокатной компании, основанной менеджерами Universal
Подробнее
Okko рассказал про обновления библиотеки сентября 2022 года
Подробнее
Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь ма(й)я»
Подробнее
Гендиректор IVI рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии
Подробнее
Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России
Подробнее
В столице состоялась церемония закрытия 44-го ММКФ
Подробнее
Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется 7 сентября
Подробнее
Касса четверга: «Календарь ма(й)я» взобрался на первую строчку
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года
Подробнее
Александр Мамут покидает пост председателя совета директоров Объединенной киносети
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 сентября
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Начать сначала»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Ирония судьбы в Голливуде»
Подробнее
Американская касса: первую строчку может занять перевыпуск «Человека-паука: Нет пути домой»
Подробнее
Международная касса: боевик «Быстрее пули» преодолел отметку сборов в $100 млн
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три тысячи лет желаний» обходят «Все везде и сразу»
Подробнее
Касса России: «Календарь ма(й)я» стартует с первой позиции
Подробнее
Дни российского кино пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля
Подробнее

Новости по теме

Очная защита социально значимых фильмов. Часть вторая
Подробнее
Очная защита социально значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть первая
Подробнее
Фонд кино назвал кинотеатры, которые получат субсидию на модернизацию в 2022 году
Подробнее
Минкультуры России поддержит в прокате еще восемь фильмов
Подробнее
Глава Comscore в России прокомментировал отказ Минфина выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей
Подробнее