Стартовал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов от Фонда кино

Помощь будет осуществляться на безвозвратной и возвратной основе

Фонд кино запустил прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов. Об этом можно прочесть на сайте ведомства. Поддержка будет осуществляться по двум направлениям - на безвозвратной основе (за счет субсидии) и на условиях полной возвратности за счет средств Фонда кино.

Запросы от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 7 сентября 2022 года по 7 октября 2022 года включительно. Заявки от иных организаций кинематографии на получение аналогичной поддержки принимаются с 7 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года.

Поддержка за счет средств Фонда кино осуществляется на условиях стопроцентной возвратности. Для всех организаций кинематографии заявки на получение данного вида поддержки принимаются с 7 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года.

Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы», а также в разделах «Отбор художественных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств, источником которых являются субсидии (поддержка на безвозвратной основе)» и «Отбор художественных национальных фильмов в целях оказания поддержки производства за счет средств Фонда кино (на условиях стопроцентной возвратности)».

В рамках данных отборов предусмотрена поддержка производства исключительно игровых фильмов, заявки на поддержку анимационных проектов не принимаются.

Отдельно отмечается, что с 2022 года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых является субсидия, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно с 2022 года не принимается. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram