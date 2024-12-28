Фонд кино поддержит «Злой город» в прокате

По результатам отбора поддержка на возвратной основе составит 61 млн рублей

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов, выходящих в прокат в 4 квартале 2024 года и 1 квартале 2025 года.

По результатам отбора поддержка на возвратной основе в размере 61 млн рублей будет оказана экшн-драме ЗЛОЙ ГОРОД («РБ ПРОДАКШН»), который выходит на российские экраны 30 января.

Главные роли в картине об обороне города Козельска от нашествия войска хана Батыя исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов и другие.

В отборе также принимали участие фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (ID Production) и сказка БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД («Фреш-Фильм»), однако они не были утверждены к финансированию.

Фото: кадр из фильма ЗЛОЙ ГОРОД