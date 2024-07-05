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ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

Автор: БК

5 июля 2024

По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 60 проектов

Стали известны победители конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).

Среди них – 130 проектов, на создание которых в ближайшие три года (2024-2026) будет выделено более 15,7 млрд рублей. По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 60 проектов.

В их числе – вторые сезоны детского детектива «Любопытная Варвара» и драмеди «Крутая перемена», экранизация «Трудно быть богом» братьев Стругацких, фантастический «Остров профессора Доуэля» с персонажами книг Александра Беляева, приключенческий «Зорро в России», «АЙДА!» о противостоянии правоохранителей и советских ОПГ, «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и многое другое.

Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.

Ожидается, что прием заявок на следующий конкурс на создание национального контента пройдет осенью.

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