IVI Originals объявляет о сотрудничестве с Андреем Золотаревым

Онлайн-кинотеатр IVI заключил сделку first look deal с российским сценаристом Андреем Золотаревым (ЛЕД, СПУТНИК, ПРИТЯЖЕНИЕ), а также меморандум о производстве с генеральным продюсером INEY Productions Аленой Акимовой. Эксклюзивный договор дает IVI приоритетное право на выбор работ сценариста для реализации на платформе.

В рамках двухлетнего соглашения Андрей Золотарев станет автором двух сериалов в год, а также будет работать для IVI в качестве шоураннера и продюсера. Уже сегодня в активной разработке находятся два восьмисерийных сериала, в одном из которых Золотарев является автором сценария.

«Совместно с INEY Productions мы долго искали надежных партнеров, с которыми могли бы реализовать собственные амбициозные проекты. IVI для нас — идеальный вариант. Это мощная и профессиональная команда, которая делает все необходимое, чтобы создать здоровую творческую атмосферу. Самое важное, что с первых дней совместной работы мы почувствовали синергию и полное понимание», — рассказал о сотрудничестве Андрей Золотарев.

«IVI активно инвестирует в создание лучшего оригинального контента: мы начали сотрудничать с продюсерской компанией «Среда» и сейчас продолжаем пополнять команду IVI Originals лучшими специалистами в индустрии. Андрей Золотарев — безусловно, один из главных сценаристов на рынке, автор впечатляющего списка ставших хитами фильмов и сериалов. Мы рады приветствовать Андрея в команде», — комментирует Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства IVI.

«Совместно с Андреем мы планируем готовить не только сериалы, но и полнометражные фильмы. В части проектов он выступит как сценарист, по другим как шоураннер и продюсер. Работая с такими профессионалами, как Золотарев, создавая все необходимые условия для реализации таланта, мы рассчитываем получать для наших зрителей сериалы и фильмы наивысшего качества», — отмечает Илья Бурец, креативный директор IVI Originals.

27.07.2021 Автор: Виолетта Палий