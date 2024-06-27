Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июля

«Пять фунтов искупления» с Люком Эвансом, новые аниме и дорамы

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в июле – криминальный триллер ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ с Люком Эвансом, Рори Калкиным и Алексом Петтифером. Американский проект дебютирует на платформе уже 7 июля.

Кроме того, зрителей стриминга ждут дорамы «Аудиторы» и «Мой идеальный незнакомец», аниме «Эльф не может похудеть» и многое другое.

С 30 июня:

МОЙ БРАТ 2 (комедийная мелодрама, реж. Мерт Байкал)

За два дня до собственной свадьбы Хакан вместе со своим братом Озаном отправляются на похороны друга. Невеста Хакана – Дидем – дочь самого известного в городе торговца чаем Музаффера, который не одобряет выбор дочери и ждет повод отменить свадьбу. На этот раз Музафферу повезло, и братья даже на похоронах умудряются попасть в неприятности.

С 3 июля:

ВЫЖИВШИЕ. БЕТОННАЯ УТОПИЯ (триллер, реж. Ом Тхэ-хва)

Почти весь Сеул превратился в руины после страшного землетрясения. Выстоял только один жилой комплекс, куда стекаются посторонние в поисках убежища. Начинается борьба за территорию и ресурсы.

«Собор» (историческая драма, реж. Сергей Гинзбург)

Начало XVIII века, Россия. Молодой крепостной Иван Старшов безумно влюблен в княжну Марию. Между ними – пропасть, их брак невозможен. В отчаянии Иван оставляет родную деревню и поступает в Преображенский полк. Он становится участником больших сражений и громких побед, свидетелем серьезных реформ Петра I. Иван отказывается верить в то, что, родившись холопом, он останется им до конца своих дней. Во имя большой любви ему предстоит доказать, что что он способен изменить себя и свою судьбу.

С 5 июля:

«Эльф не может похудеть» (аниме, реж. Тосикацу Токоро)

Эльфийка Эльфуда принимает решение обратиться к известному диетологу Наоэ. Она прилично располнела, пока жила в мире людей. Чтобы вернуться в свой мир, ей придется сбросить лишние килограммы. Вскоре Наоэ с удивлением понимает, что вслед за Эльфудой, его клиентский список ежедневно пополняется другими мифическими существами, потерявшими форму.

С 7 июля:

ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ (криминальный триллер, реж. Фил Эллокко)

Адам возвращается из тюрьмы, отсидев срок за убийство. Он должен найти сына, который не знает о его существовании. Вскоре Адам понимает, что брат того, кто погиб от его руки, не остановится не перед чем, чтобы отомстить.

«Аудиторы» (дорама, реж. Квон Ён-иль)

Команда аудиторов оказывается в центре расследования цепочки преступлений в крупной компании. Им предстоит вывести на чистую воду тех, кто предал доверие сотен простых сотрудников и очистить репутацию финансовой империи.

С 8 июля:

«Доктор Преображенский», 2-й сезон (драма, реж. Артём Насыбулин)

Конец 1960-х. Лев Григорьевич Преображенский – глава Института красоты. Он своенравен, принципиален и невероятно популярен среди тех, кто желает изменить что-то в своей внешности. Он может отказать любому пациенту, если считает нужным, даже если этот пациент способен оказать влияние на дальнейшую карьеру Преображенского. Тучи сгущаются над главврачом после врачебной ошибки. Комиссию по расследованию возглавляет строгая чиновница Светлана Дронова, с которой Преображенского связывает мимолетное увлечение. Доктору предстоит разобраться в навалившихся на него проблемах и своих чувствах.

С 15 июля:

«Мой идеальный незнакомец» (дорама, реж. Кан Су-ён, Ли Ун-хи)

Молодой ведущий новостей Юн Хэ Джун возвращается в 1987 год, чтобы выяснить правду о серии убийств, а его случайная спутница – Пэк Юн Ен, сотрудница издательского дома, пытается предотвратить брак своих родителей. На первый взгляд их цели не имеют ничего общего, однако вскоре они понимают, что их многое связывает.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ