Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта

Дорама «Жизнь верхом», комедия «Знакомство с родителями» и экшн с Жан-Клодом Ван Даммом

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре «Иви» в марте – корейская дорама «Жизнь верхом» о матери, которая крутится как может, чтобы дать дочери достойное образование.

Кроме того, зрителей стриминга ждут новый экшн САДОВНИК с Жан-Клодом Ван Даммом, комедия ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ, фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и многое другое.

Уже на сервисе:

САДОВНИК (комедийный экшн, реж. Давид Шарон)

В правительстве решают устранить Сержа, который хранит государственную тайну. От смерти мужчину спасает его садовник Лео.

С 3 марта:

«Жизнь верхом» (дорама, реж. Ким Чхоль-гю)

Со-юн — школьница, готовящаяся сдать первый важный экзамен в жизни. Девочка учится в специальной академии, и совсем скоро ее ждет проверка на знание английского языка. Мама Со-юн — очень занятая женщина, она вынуждена много работать для обеспечения достойной жизни своей юной наследнице, ведь мужа, на которого можно положиться, у нее нет. Понимая, что она не успевает справляться со всеми своими обязанностями, Юн Джи-а обращается за помощью к своей маме. Теперь бабушка Со-юн — Ли Джон-ын должна отвозить ее на занятия.

C 5 марта:

«Инспектор Гаврилов», 2-й сезон (комедия, реж. Анатолий Колиев)

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Обаятельный рецидивист Саша Медный, которому удалось избежать разоблачения, откладывает побег до лучших времен и продолжает выдавать себя за начальника полиции. В Усть-Шахтинске у него есть все, чего так не хватало на криминальном пути: семья, любимое дело, признание окружающих. Однако легенда авантюриста вновь оказывается под угрозой. К очередному расследованию присоединяется опытная сыщица из столицы Кристина. Медному придется перехитрить проницательную москвичку, чтобы сохранить должность и свободу.

С 8 марта:

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (эротический триллер, реж. Халина Рейн)

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Жизнь Роми идеальна во всех отношениях: высокий пост в крупной корпорации, любящий муж, счастливые дети. За много лет крепкого брака женщине не удалось получить лишь одно — настоящее удовольствие. Но никто не в силах сдерживать свои фантазии вечно. Знакомство с молодым стажером Сэмюэлем заставляет осознанную героиню впервые обнажить собственные желания перед человеком, который способен полностью разрушить ее мир. Если о запретной связи узнают — Роми потеряет все, что ей дорого.

С 13 марта:

ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (комедия, реж. Иван Капитонов)

Перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Однако ее родственники не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Они заявляют, что дадут свое согласие только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым. Однако он готов на все ради любви.

Скоро:

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (фэнтези, реж. Игорь Волошин)

Злая колдунья Гингема решила уничтожить человечество и наколдовала ураган, который унес девочку Элли и ее песика Тотошку в далекую страну Жевунов. Чтобы вернуться домой и исполнить заветные желания, Элли и ее новые друзья Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев (а еще Тотошка, который вдруг начал говорить!) отправляются в Изумрудный город к Великому и Ужасному Волшебнику — по дороге, вымощенной желтым кирпичом…

Фото: кадр из фильма САДОВНИК