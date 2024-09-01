Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября

Турецкие сериалы и другие обновления библиотеки

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в сентябре – турецкие сериалы «Ядовитый плющ», «ЭГО – Мужчинам нельзя доверять», а также «Королёк – птичка певчая» с Бураком Озчивитом.

Кроме того, зрителей стриминга ждут мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, комедия НЕ ОДНА ДОМА и другие обновления библиотеки.

Уже на сервисе:

БОРДЕРЛЕНДС (фантастический экшн, реж. Элай Рот)

Лилит, межгалактическая охотница за головами, ненавидит две вещи: свою родную планету Пандору и Атласа — отброса и бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и спасти мир от надвигающегося зла.

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (комедия, реж. Алексей Пиманов)

Азартный сын олигарха решает на спор впервые в жизни устроиться на работу. Причем на такую, какую не все выдержат: он должен стать личным водителем капризной и требовательной звезды.

«Странное возвращение Дианы Саласар» (мелодрама, реж. Луис Мансо, Павел Васкес, Карлос Сантос)

История большой запретной любви Леонор и Эдуардо, которая превращается в настоящую трагедию с появлением графа Лукаса де Тревиньо. Магия не спасает героев от драматических поворотов судьбы даже после перерождения, когда они вновь встречаются спустя столетия.

«Красотка и романтик» (дорама, реж. Хон Сок Ку)

В жизни популярной актрисы Пак До-ра наступила черная полоса, полная неудач. Но неожиданно руку помощи протягивает начинающий продюсер дорам Го Пиль-Сон, давно влюбленный в девушку.

С 5 сентября:

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (анимационный, реж. Василий Ровенский)

Продолжение истории о медведе Мик-Мике, зайце Оскаре и их друзьях. В этом фильме герои отправляются в грандиозное кругосветное путешествие, где их ждут невероятные приключения и интересные открытия.

НЕ ОДНА ДОМА (комедия, реж. Василий Свиридов)

Родители пятиклассницы Маши оставляют ее с няней и отправляются в срочную командировку. Няню нашли с помощью популярного онлайн-сервиса, получив необходимые рекомендации. Однако быстро выясняется, что няня задумала воплотить в жизнь коварный план. У Маши будет всего одна ночь, чтобы с помощью современных гаджетов разоблачить преступницу и показать, кто в доме хозяин.

С 6 сентября:

«Ядовитый плющ» (драма, реж. Гёкчен Уста)

История молодой Эзги, которая живет яркую и счастливую жизнь. Заботливый муж, умница сын и прекрасная любимая работа. Однажды она получает сообщение от незнакомца о том, что ее муж задумал самоубийство. Жизнь молодой женщины переворачивается с ног на голову. Ей предстоит разобраться в череде невероятных событий и сохранить родных.

«Королёк – птичка певчая» (мелодрама, реж. Чаган Ырмак, Доган Юмит Караджа)

Новое прочтение истории Фериде, которую когда-то полюбил весь мир в сериале «Королёк – птичка певчая». Девушка с детства живет с теткой и ее сыном Кямраном. Однажды молодая Фериде понимает, что сильно влюблена в Кямрана. Кузен тоже испытывает к ней чувства. Тайна молодых людей быстро становится известна всем в округе. Фериде предстоит бороться со всем миром за свою любовь.

С 12 сентября:

«Женщины-убийцы», 2-й сезон (триллер, реж. Мария Фернанда Суарес, Карлос Гарсия Аграс, Альваро Куриэль)

Второй сезон сериала-антологии о женщинах из разных слоев общества, истории которых расскажут, что именно довело их до совершения самого страшного преступления – убийства.

С 15 сентября:

«ЭГО – Мужчинам нельзя доверять» (мелодрама, реж. Дога Джан Анафарта, Шенол Сёнмез)

Молодая пара Эрхан и Элиф готовится к долгожданной свадьбе. Жених и невеста счастливы, но идиллию нарушают неожиданные события: мошенники обманывают молодого человека на крупную сумму. Будущая семья оказывается в больших долгах, что влечет за собой разлад и бесконечные ссоры. На помощь приходит начальница Эрхана, которая готова помочь и избавить молодых людей от долга в обмен на услугу. Женщина мечтает о ребенке, но здоровье ее подорвано. Она обращается к своему подчиненному с просьбой стать отцом ее будущего ребенка.

Фото: кадр из сериала «Королёк – птичка певчая»