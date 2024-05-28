top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Иви» оштрафован на 1,2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента

«Иви» оштрафован на 1,2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента

Автор: БК

28 мая 2024

Пока неизвестно, какие именно проекты стали для этого причиной

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Сумма штрафа составила 1,2 млн рублей.

Пока неизвестно, какие именно проекты, размещенные на сервисе, стали причиной для наказания.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Касса России: кинокомикс «Майор Гром: Игра» стал лидером проката
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Игра» обгоняет «Сто лет тому вперед»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Майор Гром: Игра» возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 мая
Подробнее
Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Санкт-Петербургский международный контент-форум объявил состав участников
Подробнее
Снятый в России короткометражный фильм получил приз на Каннском кинофестивале
Подробнее
Россия будет сотрудничать с Узбекистаном в создании кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майор Гром: Игра» занял первую строчку
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 мая 2024 года
Подробнее
Роскомнадзор выявил в сети десять фильмов с признаками экстремизма
Подробнее
Джордж Лукас остался недоволен новыми «Звездными войнами» от Disney
Подробнее
Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых
Подробнее
Первый канал снимет сериал о Владимире Жириновском
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» объявил программу
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду
Подробнее

Новости по теме

В России ужесточат демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду
Подробнее
«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента
Подробнее
На «Кинопоиск» и Wink составили протоколы о пропаганде ЛГБТ*
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее