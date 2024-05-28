«Иви» оштрафован на 1,2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента
Автор: БК
28 мая 2024
Пока неизвестно, какие именно проекты стали для этого причиной
Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).
Сумма штрафа составила 1,2 млн рублей.
Пока неизвестно, какие именно проекты, размещенные на сервисе, стали причиной для наказания.
* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
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