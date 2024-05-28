«Иви» оштрафован на 1,2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента

Пока неизвестно, какие именно проекты стали для этого причиной

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Сумма штрафа составила 1,2 млн рублей.

Пока неизвестно, какие именно проекты, размещенные на сервисе, стали причиной для наказания.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.