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Триллер «Калимба» стал детективным романом

Автор: Илья Кувшинов

1 ноября 2024

Новеллизация оригинального проекта Okko получила название «Калимба. Запертые»

Оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko – психологический триллер «Калимба» – превратился в детективный роман, благодаря издательству «Бомбора».

Авторами новеллизации сериала, получившей название «Калимба. Запертые», выступили сценаристы проекта Анастасия Мельникова и Олег Кириченко.

«Авторы изначально задавались довольно глубокими социальными вопросами из области психотерапии. И те зрители, кому именно эта часть – психотерапия и ментальные расстройства – интересна, в книге найдут дополнительную пищу для размышлений», – рассказывал ранее в интервью БК продюсер компании NORM PRODUCTION и шоураннер «Калимбы» Роман Новиков.

Помимо печатного варианта, книга также доступна и в электронном и аудио форматах на сервисе «Литрес».

Фото: кадр из сериала «Калимба»

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