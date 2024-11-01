Триллер «Калимба» стал детективным романом

Новеллизация оригинального проекта Okko получила название «Калимба. Запертые»

Оригинальный проект онлайн-кинотеатра Okko – психологический триллер «Калимба» – превратился в детективный роман, благодаря издательству «Бомбора».

Авторами новеллизации сериала, получившей название «Калимба. Запертые», выступили сценаристы проекта Анастасия Мельникова и Олег Кириченко.

«Авторы изначально задавались довольно глубокими социальными вопросами из области психотерапии. И те зрители, кому именно эта часть – психотерапия и ментальные расстройства – интересна, в книге найдут дополнительную пищу для размышлений», – рассказывал ранее в интервью БК продюсер компании NORM PRODUCTION и шоураннер «Калимбы» Роман Новиков.

Помимо печатного варианта, книга также доступна и в электронном и аудио форматах на сервисе «Литрес».

Фото: кадр из сериала «Калимба»