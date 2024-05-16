Роман Новиков: «Калимба» – крайне оригинальный проект. Зрители пока не могут до конца судить, что за история их ждет»

Продюсер компании NORM PRODUCTION и шоураннер «Калимбы» рассказал БК об особенностях проекта и о ближайших перспективах контента для взрослой аудитории на стриминг-сервисах

16 мая в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера восьмисерийного психологического триллера «Калимба». Сериал рассказывает о профессоре психиатрии Викторе Мещерском (Федор Бондарчук), запирающем в замкнутом пространстве восемь человек, среди которых и жертвы, и их обидчики. Цель Мещерского – загадочный психологический эксперимент. Режиссером-постановщиком проекта выступил Нурбек Эген («Фандорин. Азазель», «Самка богомола», «Мажор»), оператором – Дмитрий Карначик (ЛЮБИ ИХ ВСЕХ, «Интерны», «Универ»). Первый эпизод «Калимбы» был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где сериал получил три награды: призы от профессионального жюри за самый ожидаемый проект и за оригинального актера (Федор Бондарчук), а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля. БК поговорил с продюсером компании NORM PRODUCTION и шоураннером «Калимбы» Романом Новиковым об особенностях проекта и о ближайших перспективах контента для взрослой аудитории на стриминг-сервисах.

Чем вас привлек этот проект «Калимба»?

Проект «Калимба» в первую очередь привлек Вячеслава Дусмухаметова. Молодые авторы Настя Мельникова и Олег Кириченко принесли ему эту историю. Они дебютанты, но сценарий цеплял тем, насколько подробно авторы подошли к написанию, и тем, насколько он не клиширован. В большом потоке заявок, которые мы читаем, это была история с нетривиальными поворотами и очень ярким сетапом, и Слава взял его в работу. Сценарий довольно долго писался и дорабатывался. Ко мне он попал, когда уже была написана половина. Меня он тоже привлек своей небанальностью, оригинальностью. Аудитория пока не может до конца судить по трейлеру, что за история ее ждет. Промоматериалы не дают полного представления о том, насколько сложносочиненным является проект.

Какие у вас были референсы при работе?

В том-то и дело, что зрители сейчас оценивают только тизерно-трейлерную часть истории, и она наталкивает на мысль об определенных референсах. После просмотра сериала целиком станет понятно, что у нас не могло их быть. У нас могли быть референсы к каким-то конкретным его частям, но и в таких случаях мы ни на что сильно не ориентировались. Так что прямых референсов не было, это полный эксперимент. Проект нам тем и понравился, что Настя и Олег даже чересчур подробно подошли в сценарии к темам психологии и психиатрии. При работе над проектом мы серьезно облегчили эту историю. Изначальный сценарий был объемнее, чем тот сериал, который сейчас выходит. И с производственной точки зрения, и ради зрительского восприятия пришлось его сокращать и в то же время дописывать какие-то повороты, чтобы развлекать зрителей.

Расскажите, пожалуйста, историю создания проекта. Как проходили съемки?

Эта история долгая, авторы над ней работали несколько лет. Потом год мы вели кастинг, но он ни к чему не приводил. Мы пытались найти какие-то новые лица. Но случилась удачная череда событий, которая привела к результату. Мы долго искали профессора, в итоге профессор нашелся в лице Федора Сергеевича Бондарчука. И тогда стало понятно, что появляется еще больше вопросов (улыбается). Кем должна быть эта группа людей, которые будут рядом с профессором, кто должен быть режиссером этого фильма и так далее. И тут нам очень повезло. Сейчас у многих успешных кинематографистов очень высокая занятость, но у нас появился Нурбек Эген. И с этого момента проект зажил уже большой жизнью. Нурбек очень четко все видел, ему очень понравилась история. Мы обнулили весь кастинг, собирали его заново методом проб и ошибок. Мы много работали над историей, правили, делали ее зрительской, в этом большая заслуга Нурбека.

В съемки мы зашли прошлым летом, с 17 мая до середины августа. Это период, когда снимается очень много проектов, но в этом хаосе нам удалось найти потрясающий ансамбль. Некоторые его участники были утверждены перед самыми съемками. Алена Михайлова, например, была найдена и утверждена 20 апреля. Константин Плотников, кажется, еще позже появился – за две недели до съемок. Тут важно понимать, что это сериал с двойным дном. Если без спойлеров, то у него есть часть каста, не менее хорошая, которая открывается только во второй половине. Ее мы пока не видели в трейлерах.

Нам очень повезло, что у нас появился Дима Карначик как оператор. Он умеет снимать по-разному, у него есть очень яркие по цвету работы («Убить Риту», «Гусар»). Но ему самому было интересно сделать проект немного не так. Он привнес в него и жанр, и динамику, но мы не пытались быть на кого-то похожими, не было даже такого вопроса. Каким этот проект должен быть – на эти вопросы отвечал сценарий.

Изначально эта история была калининградская, прибрежная, но по производственным причинам мы решили все это делать в Питере. Так действие переместилось в небольшой городок рядом с Питером. И это тоже добавило своей эстетики.

Как к столь неоднозначной роли подошел Федор Сергеевич Бондарчук?

Роль профессора Мещерского – не однобокая, очень сложная, его герой оказывается в очень интересной ситуации. В трейлере показана лишь верхушка роли, по ходу истории его герой побывает в самых разных ипостасях. Согласие Федора Сергеевича на участие в проекте, я уверен, во многом связано с тем, что они уже работали на «Годе культуры» с Вячеславом Дусмухаметовым. У Федора Сергеевича есть доверие к тому материалу, который предлагает Вячеслав, и это во многом определило судьбу проекта. Это было гарантией качества и интересного опыта. Я не думаю, что проект мог бы сложиться в иной конфигурации – без Федора, Вячеслава и имевшегося текста. В целом, говоря про «Калимбу», важно подчеркнуть, что каждый, кто в нем участвовал, спас его. Федор Сергеевич своим появлением его спас, Слава Дусмухаметов, авторы, которые его дописали, Нурбек Эген. Я хочу всем за это сказать спасибо. Я очень благодарен, что за два года производства в этой истории поучаствовало такое количество профессионалов. Надеюсь, всем им воздастся в плане зрительской реакции, когда все увидят этот сериал.

Как вам кажется, почему сегодня так популярны истории про психологов, психотерапевтов и психиатров – «Триггер», «Черное облако», «Комплекс бога» и так далее?

Мне кажется, что чем больше появляется психологов, психиатров, тем чаще люди начинают к ним ходить, тем активнее в сериалах и в кино это отражается. Так происходит с любым новым явлением. Я не думаю, что сериалы приносят психологию в нашу жизнь. Скорее психология отражается на экране. Больше людей пытается себя анализировать. Понять, кто они, где они. И я не согласен, что это сильно популярно в общем объеме контента. Просто стали появляться психологи как в нашей жизни, так и, соответственно, в контенте.

После выхода сериала Okko планирует выпустить книгу, которая будет отражать первоначальный сценарий. Она написана теми же авторами, Олегом и Настей. В ней зрители, которым понравится сериал, найдут очень много двойного дна – и психологического, и психотерапевтического. Проблематика, о которой хотели поговорить авторы, в зрительское кино вся не поместилась, многое из этого пришлось убрать. Но на многие вопросы ответы будущие фанаты нашей истории найдут в книге. Авторы изначально задавались довольно глубокими социальными вопросами из области психотерапии. И те зрители, кому именно эта часть – психотерапия и ментальные расстройства – интересна, в книге найдут дополнительную пищу для размышлений. Выбранная стратегия позволила нам, с одной стороны, сделать более зрительским конечный продукт, но в перспективе мы получили возможность предложить поклонникам дополнительный контент.

К какому сегменту сериалов вы относите «Калимбу»? Насколько высокие ставки на него у Okko?

Это флагманский для Okko проект, один из тех ориджиналсов, на которые сервисы делают серьезные ставки, так как они привлекают к ним аудиторию. В этом сериале production value прекрасно виден в кадре. Время и работа, потраченные на кастинг и все остальное, также прекрасно заметны. Спасибо большое Нурбеку, Диме и всей команде. У «Калимбы» была очень хорошая выработка, в плане продакшна там все очень хорошо сделано. И спасибо Okko за то, что поверили в этот проект не меньше, чем мы.

Конечно, нам всем хочется, чтобы любой проект хорошо смотрели. Но тут еще важно, что нам самим он очень нравится. Пока мы снимали и монтировали, было понятно, что сериал получается. И первые наши тестовые показы тоже прошли крайне удачно. Да, возможно, предложенная нами история нацелена не на самого широкого зрителя, но она привлекает внимание. Я уверен, что она привлечет много людей.

Многие ваши проекты – «Черное облако», «Секс. До и после» – нацелены преимущественно на взрослую аудиторию. Можно ли утверждать, что проекты платформ будут все больше становиться похожими на телевизионные, чтобы иметь возможность быть показанными на ТВ?

Разделение на платформы и телевидение весьма условное, дело только в способе доставки контента к зрителю. Бывает видео по запросу и эфирное телевидение. И на телевидении есть два типа контента – фоновый и событийный. И платформы работают главным образом с событийным контентом. Именно он привлекает зрителей. Но вот подписчики у тебя что-то посмотрели – что дальше? Платформа не хочет, чтобы зритель куда-либо уходил, поэтому на сервисах появляется все больше телевизионного контента, чтобы удерживать аудиторию. Зрители все чаще используют стриминг как площадку для фонового смотрения. В то же время все больше платформ дают права на показ своего контента телеканалам, монетизируя его. Думаю, в дальнейшем все это будет перемешиваться еще больше. До онлайн-смотрения, по моим наблюдениям, дошли уже почти все, и новые пользователи часто ищут на платформах контент, к которому они привыкли на ТВ.

Что, на ваш взгляд, в дальнейшем будет происходить с проектами на актуальные для общества, а не государства темы? Будет ли им место на платформах?

Не знаю, я не вижу проблемы в ограничениях. Они есть всегда, это всегда такие творческие задачки, которые надо решать. Они, наоборот, позволяют даже интереснее как-то строить проект. Всегда надо действовать в рамках закона, но творчество так устроено, что всегда проверяет границы дозволенного.

Хорошее кино – оно всегда про людей. Когда кино рассказывает только о проблеме, то становится неинтересным. А вот как выписываются персонажи, какие у них проблемы, насколько они актуальны сейчас в обществе – это важно, без этого не станут смотреть контент. Понятно, что есть просто развлекательные проекты, которые мы также умеем делать. Мы производим их в огромных количествах, но о каких-то актуальных вещах тоже будем снимать.

Нередко сегодня на наших платформах я нахожу проекты, которые сняты два, три, пять лет назад, и я с удовольствием их сегодня смотрю. Поэтому я не уверен, что быть актуальным прямо сегодня, в этом меняющемся мире, – правильная стратегия. Все равно снимать про общие проблемы людей более эффективно в долгосрочной перспективе.

Расскажите, пожалуйста, о ваших предстоящих проектах.

Сейчас у нас в постпродакшне находятся три проекта для Okko.

«Юг» – как раз история про душу. Это сериал Ивана Соснина про мальчика, который ищет отца по всей России. Получился очень добрый сериал, в котором и страна выглядит интересно и красиво, как будто это заказ (улыбается). «Юг» – в хорошем смысле слова провинциальное роуд-муви, где герои путешествуют по Якутии, Сибири, Уралу, Волге, Кавказу. И все люди помогают главному герою, а он – им. Но это заслуга автора сценария Алима Бесчокова и режиссера Ивана Соснина. Мы отправили Ивану сценарий, и он перезвонил через 12 минут. Видимо, он прочитал четыре страницы и сразу нас набрал, чтобы сказать, что он с нами. А это режиссер, который делал только собственные проекты и один-единственный пилот для Okko. Все прошлое лето мы снимали этот проект. Главную роль играет Ярослав Могильников, тот самый Ералаш из «Слова пацана». Это очень хороший, душевный, добрый и красивый сериал с потрясающим кастингом. Из-за того, что это роуд-муви, там практически все роли – эпизодные. И их все играют актеры и актрисы, которые сказали, что в эпизодах не снимаются. Но в проекте Вани Соснина они согласились на небольшие яркие роли. В итоге собрался замечательный ансамбль. Я очень люблю этот проект, и тут еще раз спасибо Алиму за сценарий, а также Славе Дусмухаметову и Оkko за то, что они эту историю запустили. А я, прочитав сценарий, сразу же подумал, что это должен снимать Иван Соснин. Все сложилось.

«Что-то положительное» – это подростковое драмеди о том, как в этом мире жить подросткам. О том, как подростки могут врать. Подросток думает, что он изобрел ложь, но потом сталкивается с тем, что врут все и все давно умеют врать. Это интересная и драматичная, но при этом веселая история. Я не люблю слово «драмеди», но этот сериал – именно «драмеди». Он смешной, с по-настоящему хорошим ансамблем молодых актеров. Там снимаются Таисья Калинина, Денис Косиков, Тимофей Кочнев, Анастасия Красовская, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро. Буквально неделю назад его закончили снимать, и я еще даже не видел сборки.

И третий проект – сериал «Тетка». Это снова провокационный проект 18+ для взрослой аудитории, о том, как под опеку инфантильной девушки-стриптизерши попадают два ее племянника. Через все это ей придется повзрослеть. На главную роль мы взяли неизвестную актрису, потому что так тоже важно делать. Хорошие кастинги с известными артистами – это приятно, и вообще работать с большими профессионалами всегда отлично, но и новые лица хочется открывать. Надеюсь, «Тетка» – как раз такой проект.

Какие вы видите глобальные тренды в контентном предложении платформ? Какие жанры выглядят наиболее перспективными, какие форматы?

Я считаю, что мы слишком заигрались во взрослый контент, и у нас ушло семейное смотрение, детское безопасное смотрение. Это сложная проблема, зрительский детский сериал делать очень трудно. Есть хорошие семейные ситкомы, такие как «Папины дочки». Но новых больших семейных историй, которые смотрели бы всей семьей с детьми, пока получается мало. Это то, чего объективно не хватает на платформах. И это все хотят сделать, мы тоже над этим работаем. Как мне кажется, все остальное мы уже умеем делать. Творцов у нас достаточно. Конечно, есть дефицит хороших сценариев, и вообще из-за большого текущего производства в индустрии сейчас имеется дефицит кадров. Но нам не страшно, у нас большая команда. Наш основной профиль – комедии, мы умеем их хорошо делать. Но, опять же, «Калимба» и «Черное облако» свидетельствуют, что не только комедии, от драмы не уйдешь. У любого комедийного автора за пазухой есть триллер, детектив или фантастика. Глобально мы обязательно должны еще зайти на территорию хорошей фантастики. В общем, мы стремимся закрыть все ниши, которые исторически были закрыты не нами.

Фото: пресс-служба Okko