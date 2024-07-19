Глава Marvel Studios Кевин Файги получит звезду на голливудской «Аллее славы»

Торжественное мероприятие состоится 25 июля

Продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги удостоится почетной звезды на голливудской «Аллее славы».

Торжественная церемония пройдет 25 июля перед историческим кинотеатром El Capitan на Голливудском бульваре. Среди почетных гостей мероприятия заявлены звезды грядущего ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

На официальном сайте «Аллеи славы» уточняется, что это будет уже 2785-я заложенная звезда.

В числе продюсеров, которые в разные годы удостоились подобной чести – Уолт Дисней, Карл Леммле, Сэмюэл Голдвин, Дэвид Селзник, Роджер Корман, Джин Родденберри и многие другие.

Фото: кадр со съемок фильма ЧЕЛОВЕК ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ