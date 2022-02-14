Российские кинематографисты выступили против проекта указа по сохранению нравственных ценностей

После волны критики общественное обсуждение документа в нынешней редакции приостановлено

Российские режиссеры, сценаристы и продюсеры направили министру культуры РФ открытое письмо, в котором кинематографисты выразили обеспокоенность из-за возможности принятия проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в нынешней его редакции.

По мнению авторов письма, данный проект в нынешней форме «не кажется полезным инструментом защиты названных ценностей, культуры ‎и исторической памяти». «Мы думаем, он может только навредить», — отметили кинематографисты.

«Дополнительный контроль, построенный на формальных признаках, приведет российское кино и сериалы к максимальному упрощению, а значит, отвернет от них современного зрителя, который опять, как и 10-15 лет назад, повернется к кинопродукции из-за рубежа. Все усилия отрасли и государства по возвращению российского зрителя к российскому контенту, предпринятые за последние годы, будут аннулированы.

Мы считаем абсолютно недопустимым тот тон, в котором некоторые члены Общественной палаты и приглашенные на ее заседание авторы Проекта высказывались о наших коллегах — ведущих театральных деятелях России.

Считаем, что существующих сегодня законодательных актов более чем достаточно для регулирования государственного финансирования сферы культуры. Существующие институты государственной поддержки нашей отрасли — Министерство Культуры, Фонд Кино, Институт развития интернета — обладают экспертизой и всей полнотой принятия решений, необходимыми для осуществления государственного контроля за финансированием российского кино.

Проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» — в той форме, в которой он предлагается, — не может благоприятно повлиять на общество, не будет способствовать сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей, патриотического сознания и чувства любви к нашей Родине».

Письмо подписали:

Ануров П. В., продюсер

Балагов К. А., режиссёр, сценарист

Бондарчук Ф. С., режиссёр, продюсер

Врубель М. Д., продюсер

Герман А. А., режиссёр, сценарист

Дишдишян Р. Л., продюсер

Досталь Н. Н., Народный артист РФ, режиссёр

Звягинцев А. П., режиссёр, сценарист

Илоян Э. Р., продюсер

Козловский Д. В., Заслуженный артист РФ, режиссёр, сценарист, продюсер

Лунгин П. С., Народный артист РФ, режиссёр, сценарист, продюсер

Мелькумов С. Г., продюсер

Муругов В. А., продюсер

Никишов Е. В., продюсер, сценарист

Першин А. Н., режиссёр, сценарист, продюсер

Попогребский А. П., режиссёр, сценарист

Роднянский А. Е., продюсер, режиссёр

Сельянов С. М., лауреат Государственной премии РФ, продюсер

Смирнов А. С., народный артист РФ, режиссёр, сценарист

Смирнова А. А., режиссёр, сценарист

Сокуров А. Н., режиссёр, сценарист, народный артист РФ

Толстунов И. А., продюсер

Угольников И. С., Заслуженный артист РФ, продюсер, режиссёр, сценарист

Урсуляк В. У., лауреат Государственной премии РФ, режиссёр, сценарист

Файзиев Д. Х., лауреат Государственной премии РФ, режиссёр, продюсер, сценарист

Федорович В. В., продюсер, сценарист

Хлебников Б. И., режиссёр, сценарист, продюсер

Хотиненко В. И., Народный артист РФ, режиссёр, сценарист

Чухрай П. Г., Народный артист РФ, режиссёр, сценарист

Шипенко К. А., режиссёр, сценарист, продюсер

Позднее стало известно, что министерство культуры РФ приостановило общественное обсуждение проекта «после критики сообщества». Так, в ходе обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, за поддержку проекта проголосовало 100,7 тыс. пользователей портала, а против — 78,9 тыс. человек.

В декабре 2021 года для общественного обсуждения был опубликован проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В текущем варианте документ относил к числу традиционных ценностей жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Как отметили авторы проекта, если не придерживаться вышеуказанных ценностей, то в России может развиться культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности и снижение патриотизма.