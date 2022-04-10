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Открытие подмосковного города кинолокаций ожидается летом 2022 года

Автор: БК

10 апреля 2022

Об этом во время трансляции в телеграм-канале БК рассказала продюсер Наталья Мокрицкая

Летом 2022 года состоится презентация подмосковного города кинолокаций, который расположен рядом с деревней Юрово Раменского района Московской области. Об этом во время трансляции в телеграм-канале БК рассказала кинопродюсер, руководитель киносети «Москино» и председатель Московской кинокомиссии Наталья Мокрицкая.

«Мы очень хотим, чтобы этот киногород заработал в июне. Еще в 2019 году была встреча кинематографистов с мэром Москвы, где обсуждалась возможность выделения земли, где можно было бы построить город кинолокаций. Это было сделано – земля выделена, ее огородили забором, отремонтированы подъездные дороги, закуплены генераторы. Там есть пересеченная местность, речки, леса, перелески, рассказала Наталья Мокрицкая. Мы сейчас этим активно занимаемся и представим данный проект кинематографистам и представителям онлайн-платформ. На этом проекте мы сотрудничаем с АПКиТом. Мы очень надеемся, что первые кинопроизводители, которые придут в Юрово и начнут там строить декорации старой Москвы, вокзалов, аэропортов, получат от мэра дополнительные преференции и, возможно, даже финансовую помощь. Мы будем приглашать разных производителей контента, в том числе авторов клипов, короткого метра, сериалов».

В августе 2020 года мэром Москвы Сергеем Собяниным близ Юрова был открыт единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров. Уже тогда площадка на Калужском шоссе рядом с Юрово казалась Собянину подходящей для создания крупного кинопарка для натурных съемок. Данная локация в Новой Москве имеет преимущества с точки зрения транспортной доступности. Она расположена около 30 км от МКАД по Калужскому шоссе вблизи ЦКАД. При этом в прямой видимости там не имеется жилой застройки. Площадь будущего киногорода может составить более 150 га.

Мэр отметил, что предстоящее развитие комплекса будет зависеть от самих кинематографистов и их потребностей. «По сути дела, это может превратиться в киношный город, который будет привлекать туристов», подчеркнул тогда Собянин.

Полную аудиозапись стрима с Натальей Мокрицкой можно послушать на нашем официальном канале в Telegram

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