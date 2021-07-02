«КиноПоиск HD» назвал самые популярные проекты июня

Лидером июня стал ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Новый фильм Гая Ричи появился в подписке через восемь недель после начала кинотеатрального проката, и за 12 дней на сервисе его посмотрело более 780 тысяч подписчиков. Свежий хит одного из самых любимых режиссеров зрителей «КиноПоиск HD» повысил интерес к ДЖЕНТЛЬМЕНАМ – экшн-комедия с Мэтью Макконахи поднялась на три позиции в топе.

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса» (включая «Плюс» и «Плюс Мульти» с «Амедиатекой» и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 июня 2021 года.

Топ-20 фильмов и сериалов за июнь 2021 (в скобках указано изменение места проекта в списке популярных)

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (новинка)

«Рик и Морти» (+17)

«Пищеблок» (-1)

«Медиатор» (+1)

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (-4)

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (​​новинка​​​​​)

РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (​​новинка​​​​​)

ВЕЛИКИЙ (​​новинка​​​​​)

«Рассказ служанки» (не изменилось)

ТИХОЕ МЕСТО (новинка)

«Друзья» (все сезоны) и спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» (не изменилось)

ДЖЕНТЛЬМЕН (+3)

ФОРСАЖ (семь фильмов) (-1)

ГАРРИ ПОТТЕР (все части) (+6)

«Хороший доктор» (возвращение в топ)

«Манифест» (не изменилось)

«100 тысяч минут вместе» (новинка)

ПРИЗРАК (новинка)

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (новинка)

«Крайний космос» (новинка)

Самый популярным сериалом на «КиноПоиск HD» в июне стал «Рик и Морти». На третьем месте оказался «Пищеблок» – мистическая фантастика по роману Алексея Иванова вошла в тройку самых обсуждаемых сериалов весны по исследованию YouScan.

Среди новинок топа – продолжение анимационной комедии СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ, датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, биографическая драма ВЕЛИКИЙ, в которой Джонни Депп сыграл знаменитого фотографа Юджина Смита, новая украинская комедия «100 тысяч минут вместе», боевик с Павлом Прилучным ПРИЗРАК и детектив ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. А хоррор ТИХОЕ МЕСТО попал в двадцатку благодаря тому, что его сиквел сейчас идет в кинотеатрах.

Также в топе – финалы сезонов «Манифеста», «Хорошего доктора», «Медиатора» и «Рассказа служанки» от more.tv, первый российский комикс-блокбастер МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, новый сезон взрослой анимации «Крайний космос» и вечные хиты подписчиков «КиноПоиск HD» – «Друзья» и франшизы ГАРРИ ПОТТЕР и ФОРСАЖ.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagra

02.07.2021 Автор: Виолетта Палий