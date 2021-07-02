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«КиноПоиск HD» назвал самые популярные проекты июня

В топ вошли продолжения сериалов и различные киноновинки

Лидером июня стал ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Новый фильм Гая Ричи появился в подписке через восемь недель после начала кинотеатрального проката, и за 12 дней на сервисе его посмотрело более 780 тысяч подписчиков. Свежий хит одного из самых любимых режиссеров зрителей «КиноПоиск HD» повысил интерес к ДЖЕНТЛЬМЕНАМ – экшн-комедия с Мэтью Макконахи поднялась на три позиции в топе.

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса» (включая «Плюс» и «Плюс Мульти» с «Амедиатекой» и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 июня 2021 года.

Топ-20 фильмов и сериалов за июнь 2021 (в скобках указано изменение места проекта в списке популярных)

  • ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (новинка)
  • «Рик и Морти» (+17)
  • «Пищеблок» (-1)
  • «Медиатор» (+1)
  • МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (-4)
  • СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ (​​новинка​​​​​) 
  • РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (​​новинка​​​​​) 
  • ВЕЛИКИЙ (​​новинка​​​​​) 
  • «Рассказ служанки» (не изменилось)
  • ТИХОЕ МЕСТО (новинка)
  • «Друзья» (все сезоны) и спецвыпуск «Друзья: Воссоединение» (не изменилось)
  • ДЖЕНТЛЬМЕН (+3)
  • ФОРСАЖ (семь фильмов) (-1)
  • ГАРРИ ПОТТЕР (все части) (+6)
  • «Хороший доктор» (возвращение в топ)
  • «Манифест» (не изменилось)
  • «100 тысяч минут вместе» (новинка)
  • ПРИЗРАК (новинка)
  • ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (новинка)
  • «Крайний космос» (новинка)

Самый популярным сериалом на «КиноПоиск HD» в июне стал «Рик и Морти». На третьем месте оказался «Пищеблок» – мистическая фантастика по роману Алексея Иванова вошла в тройку самых обсуждаемых сериалов весны по исследованию YouScan. 

Среди новинок топа – продолжение анимационной комедии СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ, датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ, биографическая драма ВЕЛИКИЙ, в которой Джонни Депп сыграл знаменитого фотографа Юджина Смита, новая украинская комедия «100 тысяч минут вместе», боевик с Павлом Прилучным ПРИЗРАК и детектив ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. А хоррор ТИХОЕ МЕСТО попал в двадцатку благодаря тому, что его сиквел сейчас идет в кинотеатрах.

Также в топе – финалы сезонов «Манифеста», «Хорошего доктора», «Медиатора» и «Рассказа служанки» от more.tv, первый российский комикс-блокбастер МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, новый сезон взрослой анимации «Крайний космос» и вечные хиты подписчиков «КиноПоиск HD» – «Друзья» и франшизы ГАРРИ ПОТТЕР и ФОРСАЖ.

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02.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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