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Генерального директора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тыс рублей из-за «Любви» Гаспара Ноэ

Автор: Илья Кувшинов

7 сентября 2024

Его обвинили в «распространении информации, пропагандирующей педофилию»

Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы оштрафовал генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского на 800 тыс рублей «за распространение информации, пропагандирующей педофилию». Об этом сообщает издание «Подъем».

Причиной штрафа стало наличие в онлайн-кинотеатре фильма Гаспара Ноэ ЛЮБОВЬ, в котором 16-летняя героиня занимается любовью, а постельные сцены, по мнению суда, «нормализуют в сознании реципиента возможность выбора несовершеннолетнего объекта для вступления в половые отношения».

Пресс-служба «Кинопоиска» заявила, что не согласна с подобным выводом и собирается оспорить протокол. «Мы планируем оспаривать этот протокол, так как уголовный кодекс чётко определяет возраст согласия – 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением. В фильме Гаспара Ноэ ЛЮБОВЬ есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной», – подчеркнули представители платформы.

Напомним, что это уже не первый скандал, связанный с лентой Ноэ – в сентябре 2015 года ЛЮБОВЬ не получила прокатное удостоверение для показа в России. Тогда Минкультуры заявляло, что в картине содержатся многочисленные сцены порнографического характера, а сам Владимир Мединский, подчеркнул, что не смог найти слов, передающих его эмоции после просмотра.

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ

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