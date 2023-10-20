В удостоверении отказано

14 октября Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Александра Сокурова СКАЗКА, что стало далеко не первым случаем за последнее время. Согласно постановлению, решение было принято «на основании подпункта «ж» п. 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм», который гласит – «в иных определенных федеральными законами случаях».

В связи с этим БК решил вспомнить, какие еще отечественные и зарубежные проекты не смогли выйти (или вышли с задержкой) в российский прокат из-за запрета чиновников.

Эпоха прокатных удостоверений началась в современной России 20 лет назад: в 1993 году премьер-министр Виктор Черномырдин подписал один из первых антипиратских документов – постановление «О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации». Правообладатели быстро поняли, что документ был издан для их же защиты и стали в массовом порядке регистрировать свой контент.

Первым громким случаем невыхода фильма в прокат стала комедия БОРАТ Ларри Чарльза в ноябре 2006 года. Детали произошедшего до сих пор разнятся – некоторые источники утверждают, что ленте с Сашей Бароном Коэном не выдали прокатное удостоверение из-за того, что Федеральное агентство по культуре и кинематографии сочло картину оскорбительной «в отношении отдельных национальностей и религий». Ведомство, в свою очередь, тогда заявило, что не запрещало выход БОРАТА в прокат, а только рекомендовало воздержаться от его показа. Примерно то же самое утверждали и представители прокатчика «Двадцатый Век Фокс СНГ» – по их версии, фильм вышел неоднозначным и поэтому компанией было принято решение выпускать его только на домашних носителях. Стоит отметить, что прокатное удостоверение для DVD-релиза ленте действительно было выдано.

В феврале 2008 года нечто похожее произошло с драмой Майка Николса ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛСОНА. Картина, в которой затрагивалась тема советско-афганской войны, должна была появиться в прокате той весной, однако прокатчик UPI Russia отменил релиз. По словам тогдашнего главы компании Евгения Бегинина, в данном решении не было никакой идеологической подоплеки – компания просто сочла фильм неприбыльным.

Одним из первых наиболее ярких случаев действительной невыдачи прокатного удостоверения стал запрет выхода в прокат сербской драмы КЛИП Майи Милош в августе 2012 года – тогда Министерство культуры нашло в ленте сцены, содержавшие нецензурную брань и употребление наркотиков и алкоголя, а также «материалы порнографического характера». Представители прокатной компании «Кино без границ» отмечали, что до этого фильм беспрепятственно демонстрировался в рамках 34-го ММКФ, а ее президент Сэм Клебанов назвал отказ в прокатном удостоверении «первой ласточкой новой культурной политики» ведомства. В тот же год лента также должна была быть показана на сентябрьском «Послании к человеку», однако показ был отменен.

1 июля 2014 года в силу вступил закон о запрете на использование ненормативной лексики в кинотеатрах и на ТВ, при публичном исполнении произведений литературы и искусства, а также в СМИ. Его инициатором выступила группа депутатов во главе с тогдашним председателем комитета Госдумы РФ по культуре Станиславом Говорухиным. С тех пор по закону фильмы с нецензурной лексикой не имеют шансов на получение «прокатки».

В январе 2015 года министр культуры Владимир Мединский заявил о намерениях переносить даты релизов зарубежных фильмов, аннулируя их удостоверение, в том случае, если они будут совпадать с датами выхода в прокат крупных отечественных картин. Примерно тогда же Минкультуры обратилось с инициативой переноса МСТИТЕЛЕЙ: ЭРЫ АЛЬТРОНА на более ранее время, чтобы избежать столкновения супергеройской ленты с военной драмой Рената Давлетьярова А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…, стоявшей на той же дате. Компания пошла на уступки ведомству и сдвинула фильм Джосса Уидона на неделю раньше.

А уже в апреле случился первый в истории случай отзыва прокатного удостоверения – правда, компания «Централ Партнершип» сделала это самостоятельно. Виной всему стал триллер Даниэля Эспиносы НОМЕР 44 с Томом Харди, вызвавший большой шум среди чиновников: например, Минкульт заявил, что к ним поступило множество жалоб на искажение исторических фактов в картине. По словам дистрибьютора, принявшего решение не выпускать фильм за сутки до запланированной даты, они приняли на себя «любые вытекающие коммерческие последствия этого решения». Мединский тогда высоко оценил решение «Централ Партнершип», заявив, что «такие фильмы, как НОМЕР 44 не должны выходить в нашей стране в массовый кинопрокат, зарабатывая на нашем кинозрителе, ни в год 70-летия Победы, ни когда бы то ни было еще».

В сентябре того же года прокатное удостоверение не получила драма Гаспара Ноэ ЛЮБОВЬ. В ведомстве отметили, что в картине содержатся многочисленные сцены порнографического характера. Министр культуры, в свою очередь, подчеркнул, что не смог найти слов, передающих его эмоции после просмотра. Лента Ноэ также была исключена из программы фестиваля «Послание к человеку», несмотря на то что для показа там не нужно иметь «прокатку».

В марте 2016-го Правительство России официально разрешило Минкультуры регулировать график релизов – согласно законодательству, ведомство теперь могло отказать фильму в выдаче прокатного удостоверения на старт в определенную дату. Одной из первых жертв мог стать ФОРСАЖ 8, который должен был стартовать на второй неделе проката космической драмы ВРЕМЯ ПЕРВЫХ – чтобы избежать конкуренции со студийной картиной, Министерство планировало перенести боевик с Вином Дизелем на более поздний срок. Тем не мнее, протест тогда выразили крупнейшие киносети, заявившие, что в случае переноса снимут ленту Дмитрия Киселева с проката. В итоге, ведомство приняло решение все-таки выдать ФОРСАЖУ удостоверение.

Минкультуры воспользовалось законодательством в начале 2018 года, пытаясь задержать релиз сиквела ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА. За сутки до намеченной даты релиза (18 января) представители компании «Вольга» сообщили, что картине все-таки было выдано прокатное удостоверение, но с другой датой начала проката, потому что ведомство решило сдвинуть выход семейной ленты на две недели. Представители индустрии связали это с желанием сохранить сеансы ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, который на тот момент шел в прокате почти месяц. Владимир Мединский тогда назвал происходящее «бардаком и безалаберностью у компании-прокатчика», заявив, что «даты 18 января изначально не существовало», а «Вольге» с самого начала было предложено выпустить картину 1 февраля. Так или иначе, после протеста представителей кинотеатров и продюсеров (утверждалось, что на встрече в Минкульте присутствовали Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, а также гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов и тогдашний владелец «Синема парка» и «Формулы кино» Александр Мамут) было принято решение разрешить прокат ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 2 с 20 января.

Буквально через несколько дней после этого еще один фильм «Вольги» попал под удар со стороны министерства – прокатное удостоверение было отозвано у сатирической черной комедии СМЕРТЬ СТАЛИНА Армандо Ианнуччи. Отмечалось, что об этом министра культуры попросила группа юристов Минкульта, усмотревшая в картине признаки экстремизма. Под призывами отозвать у фильма прокатное удостоверение также подписались режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и другие общественные деятели. Сам Мединский обвинил СМЕРТЬ СТАЛИНА в глумлении над историей, подчеркнув, что в России «нет цензуры». То же самое отметил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Стоит отметить, что лента была отправлена на экспертизу в Генпрокуратуру, которая не нашла в нем проблем.

В феврале того же года стало известно, что майские праздники пройдут без крупных голливудских релизов в прокате: выход МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ был перенесен больше чем на неделю из-за другого отечественного релиза – драмы СОБИБОР Константина Хабенского. Ранее отмечалось, что идея картины принадлежала именно Владимиру Мединскому.

Через три месяца «Вольга» и «Наше кино» столкнулись на почве выхода двух мультфильмов – канадско-американского РАСПРЕКРАСНОГО ПРИНЦА и отечественного САДКО, оба проекта были заявлены на одну и ту же майскую дату. В дело вмешалось Министерство культуры и выдало зарубежному проекту прокатное удостоверение на более позднее время, потому что российский анимационный проект «раньше заявился на эту дату».

Еще два мультфильма схлестнулись между собой в марте 2019-го – бельгийский КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ и российский ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА. Прокатчики не смогли полюбовно договориться друг с другом о смене даты, и поэтому Минкультуры отказалось выдавать «прокатку» иностранному анимационному проекту. Решение ведомства, в свою очередь, восприняли в штыки крупнейшие киносети и решили бойкотировать ГУРВИНЕКА – его согласились показать лишь 743 из 1900 российских кинотеатров. В итоге, КОРОЛЕВСКИЕ КОРГИ все-таки вышли в прокат – правда на две недели позже запланированного.

В ноябре того же года Министерство культуры отказалось выдавать удостоверение четырем из десяти фильмов скандального кинопроекта Ильи Хржановского ДАУ – основной причиной называлось, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию». Режиссер отказался вносить изменения в свою работу и написал открытое письмо Мединскому с просьбой собрать экспертную комиссию и рассмотреть вопрос вновь. Чуть позднее авторы проекта подали иск к Минкульту, требуя соблюдения права на свободу творчества, однако он был отклонен.

B июне 2021 года ведомство отказало в выдаче «прокатки» фильму румынского режиссера Раду Жуде, который первоначально должен был быть локализован как НЕУДАЧНЫЙ ТРАХ, ИЛИ БЕЗУМНОЕ ПОРНО – Министерство сочло, что в ленте-победителе Берлинале содержится пропаганда порнографии. Постановщику пришлось лично заняться редактированием картины – в частности, он заменил откровенную сцену секса, снятую на мобильный телефон, на черный экран с соответствующим звуковым сопровождением, а прокатчик Capella Film сменил название на БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. В таком виде фильм и смог добраться до проката, правда с задержкой на несколько месяцев.

Спустя несколько месяцев после этого, в сентябре 2021-го, в выдаче прокатного удостоверения было отказано ИСКУШЕНИЮ Пола Верховена. Как и в случае со СКАЗКОЙ, решение было принято «на основании подпункта «ж» п. 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм».

Серия проблем этого года началась с картины иранского режиссера Али Аббаси УБИЙЦА «СВЯЩЕННЫЙ ПАУК», которая смогла выйти в прокат 11 мая, однако лишилась удостоверения меньше, чем через неделю после релиза. Представители кинокомпании «Экспонента Фильм» процитировали письмо из Минкультуры, в котором отмечалось, что решение было принято в связи «с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

В конце августа прокатное удостоверение было отозвано у комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ, которая к тому моменту уже успела отработать на больших экранах и уже больше месяца была доступна официально в онлайн-кинотеатрах. Лента Виктора Шамирова попала под удар в Сети из-за провокационной сцены изнасилования нетрезвой девушки главным героем картины и последующим оправданием его.

22 сентября стало известно, что якутская комедия КАНДИДАТ не получила прокатное удостоверение из-за того, что Министерство культуры России якобы усмотрело в ней пропаганду ЛГБТ: источники утверждали, что ведомству не понравился один из персонажей картины – переодетый в женщину мужчина. Режиссер картины Дмитрий Шадрин не стал ни подтверждать, ни оспаривать новость об отказе выдачи удостоверения, а официального комментария от Минкультуры так и не было. Чуть позднее, в Telegram-каналах прошла информация о том, что КАНДИДАТ был отклонен из-за неправильного комплекта документов, необходимого для получения прокатного удостоверения, однако подтверждение этому также не было.

27 сентября ведомство отозвало прокатное удостоверение у детективного триллера Степана Бурнашева АЙТА, который ранее был исключен из библиотек стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора – утверждалось, что в картине содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России». Представители Министерства культуры никак не прокомментировали свое решение. Первоначальное удостоверение было выдано картине 10 февраля 2022 года.

Фото: кадр из фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА

20.10.2023 Автор: Илья Кувшинов