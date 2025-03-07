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Екатерина Кулагина стала генеральным директором Продюсерского центра Киностудии Горького

Автор: Илья Кувшинов

7 марта 2025

Она займется оперативным управлением и стратегическим развитием производственной компании

Продюсерский центр Киностудии Горького представил нового генерального директора – им стала Екатерина Кулагина.

Она займется оперативным управлением и стратегическим развитием производственной компании, созданной в 2011 году как подразделение одной из старейших и крупнейших киностудий России. 

«Екатерина Кулагина известна в медиаиндустрии как эффективный менеджер с большим опытом работы в ведущих компаниях. Сегодня Продюсерский центр Киностудии Горького работает над масштабными проектами в игровом и неигровом кино. Чтобы продолжить уверенное развитие во всех направлениях деятельности и сделать новый шаг вперед, компании нужен сильный управленец. Мы рады, что Екатерина присоединилась к команде и ожидаем, что сотрудничество будет продуктивным», – заявила генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

«В последние годы российская киноиндустрия растет невероятными темпами. Правительство Москвы принимает беспрецедентные усилия, создавая в столице самые благоприятные условия для высокотехнологичного кинопроизводства. При этом возрождается в совершенно новом качестве легендарная киностудия, создавшая знакомые с детства картины. Благодарю за оказанное доверие, для меня честь и большая ответственность присоединиться к этому процессу», – добавила Екатерина Кулагина. 

До назначения Кулагина занимала должность операционного директора IT-компании HRLink и отвечала за управление малого и среднего бизнеса, а также развитие процессов компании. В 2021-2023 годах работала заместителем исполнительного директора ТАСС, а с 2019 по 2021 год – руководителем юридического департамента ТАСС. Помимо этого, менеджер занимала руководящие должности в структуре «СТС Медиа».

Фото: пресс-служба Продюсерского центра Киностудии Горького

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