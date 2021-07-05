Давид Кочаров может стать генпродюсером видеосервисов Premier и Rutube

Согласно источникам БК, в ближайшие дни холдинг «Газпром-медиа» официально объявит о том, что бывший генеральный продюсер онлайн-кинотеатра IVI назначен генпродюсером Premier и Rutube. Комментировать назначение представители Rutube и Premier отказались. На момент публикации на запрос БК Давид Кочаров не ответил.

Как сообщают источники, таким образом холдинг «планирует усилить команду для активного развития и продвижения своих онлайн-сервисов.

В апреле 2021 года стало известно, что Кочаров назначен советником по цифровому продвижению в «Газпром-медиа». До этого в IVI Кочаров отвечал за создание собственных проектов онлайн-кинотеатра. Во время его работы были созданы мини-сериал Анны Меликян «Нежность», сериалы «По колено» и «Чума!».

С 2019 года генеральным продюсером видеосервиса Premier является Нелли Яралова.

В апреле 2021 года было объявлено о перезапуске платформы RuTube, генеральный директором которой остался Роман Максимов.

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05.07.2021 Автор: БК