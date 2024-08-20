В Калининграде открылся XII фестиваль «Короче»

Ведущей торжественной церемонии стала Анна Пересильд

20 августа в Калининграде стартовал XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». Ведущей торжественной церемонии в Калининградском областном драматическом театре выступила актриса Анна Пересильд.

На мероприятии была вручена первая награда смотра: специальный приз фестиваля и Министерства культуры России за поддержку кинопроизводителей в регионе. Он достался Министерству культуры Пермского края. На сцене приз приняла директор АНО «Центр развития кинопроизводства Пермского края» Алена Семерикова-Волкова.

Фильмом открытия этого года стала новая работа Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА, рассказывающая об актрисе, которая летит в Индию, чтобы отыскать свою мать – правда, вскоре она перестает понимать, происходит ли на самом деле то, что она видит в Индии, или же это декорации внутри ее родного театра. В актерском составе картины задействованы Александра Киселева, Марк Эйдельштейн, Ларик Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев, Хаски и многие другие.

В секцию полнометражного дебютного кино вошло шесть картин начинающих режиссеров. Среди них РЕПЛИКА Амира Исаева, ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! Евгения Корчагина, ВТРОЕМ Александры Сараны и другие.

На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны, в итоге в нее попало 30 фильма самых разных жанров. Также в рамках фестиваля пройдет специальный конкурс «Короче. Звезды», где будут представлены 11 короткометражек с известными российскими актерами. Вход на все кинопоказы, по традиции, бесплатный, а регистрация на них все еще открыта на официальном сайте «Короче».

Председателем жюри секции полнометражного дебютного кино выступает режиссер и продюсер Алексей Учитель, а жюри программы короткометражного кино возглавляет продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский.

Торжественная церемония открытия фестиваля завершилась выступлением Юлии Пересильд и ее музыкального проекта «Мандрагора». Уже завтра, 21 августа, коллектив откроет своим концертом традиционный фестивальный Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда.