«Короче» объявил внеконкурсную программу

Тематические блоки короткометражных фильмов, вечер памяти Сергея Соловьева и многое другое

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, рассказали о дополнительных мероприятиях грядущего смотра.

Каждый год «Короче» представляет большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов, которая разбита на тематические блоки. В этом году ими станут: «Короче. Премьеры» (яркие фильмы, не вошедшие в основной конкурс), «Короче. Связи» (фильмы о непростых и парадоксальных контактах между людьми), «Короче. Экстра» (коллекция причудливых как человеческих, так и кинематографических связей и стилей), а также «Короче. Комедия», «Короче. Драма», «Короче. Юность» и «Короче. Детям». Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 21, 22, 23 и 24 августа.

Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда начнет свою работу с 21 августа. В рамках его открытия состоится концерт Юлии Пересильд и ее музыкального проекта «Мандрагора». В числе запланированных показов – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского и БЕРИ ДА ПОМНИ Байбулата Батуллы.

Специальная программа также будет посвящена памяти Сергея Соловьева, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет. Откроет ее первый кинематографический опыт постановщика – короткометражный документальный фильм «Взгляните на лицо», к которому Соловьев написал сценарий. Также в программу вошли студенческие фильмы его знаменитых учеников – «Йя-Хха» Рашида Нугманова, «Сон в летнее утро» Федора Бондарчука, «До востребования» Анны Меликян, «Здесь и сейчас» Павла Королько. Вечер памяти пройдет 24 августа.

Фото: соцсети фестиваля