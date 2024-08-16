top banner

«Короче» объявил внеконкурсную программу

Автор: БК

16 августа 2024

Тематические блоки короткометражных фильмов, вечер памяти Сергея Соловьева и многое другое

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, рассказали о дополнительных мероприятиях грядущего смотра.

Каждый год «Короче» представляет большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов, которая разбита на тематические блоки. В этом году ими станут: «Короче. Премьеры» (яркие фильмы, не вошедшие в основной конкурс), «Короче. Связи» (фильмы о непростых и парадоксальных контактах между людьми), «Короче. Экстра» (коллекция причудливых как человеческих, так и кинематографических связей и стилей), а также «Короче. Комедия», «Короче. Драма», «Короче. Юность» и «Короче. Детям». Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 21, 22, 23 и 24 августа.

Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда начнет свою работу с 21 августа. В рамках его открытия состоится концерт Юлии Пересильд и ее музыкального проекта «Мандрагора». В числе запланированных показов – ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя, ВЫЗОВ Клима Шипенко, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского и БЕРИ ДА ПОМНИ Байбулата Батуллы.

Специальная программа также будет посвящена памяти Сергея Соловьева, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет. Откроет ее первый кинематографический опыт постановщика – короткометражный документальный фильм «Взгляните на лицо», к которому Соловьев написал сценарий. Также в программу вошли студенческие фильмы его знаменитых учеников – «Йя-Хха» Рашида Нугманова, «Сон в летнее утро» Федора Бондарчука, «До востребования» Анны Меликян, «Здесь и сейчас» Павла Королько. Вечер памяти пройдет 24 августа. 

Фото: соцсети фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Выборге стартовал кинофестиваль «Окно в Европу»
Подробнее
Netflix стал жертвой хакеров
Подробнее
Жора Крыжовников анонсировал новый проект о Москве
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 августа 2024 года
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Дэдпул и Росомаха»
Подробнее
Касса России: пиратский «Дэдпул и Росомаха» лидирует с большим отрывом
Подробнее
Apple заканчивает с широким кинопрокатом своих фильмов
Подробнее
Paramount Global начинает масштабные сокращения в связи с убытками
Подробнее
Фестиваль «Золотой ворон» подвел итоги минувшего смотра
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Бордерлендс» стартовал ниже ожиданий
Подробнее
«Чума» Дмитрия Давыдова отметилась на фестивале в Италии
Подробнее
Режиссер «Похороните меня за плинтусом» работает над байопиком о Жириновском
Подробнее
СПбМКФ представил программу юбилейного форума
Подробнее
БК подвел кинопрокатные итоги за два летних месяца 2024 года
Подробнее
В Выборге состоялось открытие 32-го фестиваля «Окно в Европу»
Подробнее
«Анора» вошла в пятерку потенциальных претендентов на главный «Оскар»
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
К ежегодной акции «Ночь кино» присоединятся 14 стран БРИКС и СНГ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 августа 2024 года
Подробнее
Международная касса: «Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард в мировом прокате
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее
«Жар-птица» Романа Михайлова откроет фестиваль «Короче»
Подробнее
Premier проведет питчинг документальных проектов на фестивале «Короче»
Подробнее