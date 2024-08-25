top banner

Кинофестиваль «Короче» объявил победителей

Автор: БК

25 августа 2024

Главный приз конкурса полнометражного дебютного кино достался драме «Чистый лист»

В Калининграде завершился XI фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

Обладателем награды за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино стала лента «Яблоки» Вари Маценовой. Главный приз конкурса полнометражного дебютного кино достался драме Полины Кондратьевой ЧИСТЫЙ ЛИСТ.

Конкурсная программа короткометражного кино
• Приз за лучший фильм – «Яблоки», реж. Варя Маценова
• Приз за лучшую режиссуру – Никита Троценко («Мусор»)
• Приз за лучший сценарий – «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин
• Приз за лучшую операторскую работу – Ева Пржевальская («Земля», реж. Михаил Мотылев)
• Приз за лучшую анимационную работу – «Один путь», реж. Егор Харламов
• Специальный приз жюри – «Куда ты уходишь?», реж. Мария Салюкова
• Диплом «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» – «Уроды», реж. Александр Самсонов
• Специальный приз журнала «Искусство кино» с формулировкой «За ненасилие» – «Девушка Роза», реж. Полина Капантина

Конкурсная программа полнометражных дебютов
• Приз за лучший фильм – ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева
• Специальный приз жюри «За яркий актерский дебют» – Зинаида Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева)
• Специальный приз жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» – ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин
• Специальный приз канала «Россия 1» – ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин

• Приз зрительских симпатий секции «Короче. Звёзды» – «Придурок», реж. Екатерина Аликина
• Победитель питчинга документальных проектов онлайн-кинотеатра Premier – «Вокруг руля», реж. Елизавета Шереметьева

Фото: кадр из фильма ЧИСТЫЙ ЛИСТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Слоу моушн по-русски: как замедление YouTube отразится на индустрии контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дэдпул и Росомаха» продолжает уверенно лидировать
Подробнее
Режиссер сериала «Убить Риту» снимет спортивную драму «Шахматы»
Подробнее
В Калининграде открылся XII фестиваль «Короче»
Подробнее
Lionsgate отозвала трейлер «Мегалополиса» из-за сфабрикованной информации
Подробнее
«Короче», день третий: на колесах
Подробнее
Касса России: пиратские релизы продолжают возглавлять прокат
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в программе поддержки выпускников «Путь в кино»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 августа 2024 года
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc представил жюри, деловую программу и специальные мероприятия
Подробнее
Международная касса: «Чужой: Ромул» возглавил прокат
Подробнее
Американская касса: «Чужой: Ромул» показал второй лучший старт в истории франшизы
Подробнее
Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ворон» идет на уровне «Собирателя душ»
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+Doc представил полное расписание
Подробнее
Мировая премьера «Моди» Джонни Деппа пройдет в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне
Подробнее
Касса четверга: «Ворон» возглавил прокат
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Ворон»
Подробнее
В Москве прошла премьера сатирического триллера «Идеальный лжец»
Подробнее
Бывший глава Warner Music вступил в гонку за Paramount
Подробнее

Новости по теме

В Калининграде открылся XII фестиваль «Короче»
Подробнее
Стали известны финалисты и состав жюри питчинга документальных проектов в рамках фестиваля «Короче»
Подробнее
Фестиваль «Короче» объявил внеконкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил жюри
Подробнее
Фестиваль «Короче» представил конкурсную программу
Подробнее