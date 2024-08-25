Кинофестиваль «Короче» объявил победителей

Главный приз конкурса полнометражного дебютного кино достался драме «Чистый лист»

В Калининграде завершился XI фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».

Обладателем награды за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино стала лента «Яблоки» Вари Маценовой. Главный приз конкурса полнометражного дебютного кино достался драме Полины Кондратьевой ЧИСТЫЙ ЛИСТ.

Конкурсная программа короткометражного кино

• Приз за лучший фильм – «Яблоки», реж. Варя Маценова

• Приз за лучшую режиссуру – Никита Троценко («Мусор»)

• Приз за лучший сценарий – «Последний фильм о любви», реж. Сергей Малкин

• Приз за лучшую операторскую работу – Ева Пржевальская («Земля», реж. Михаил Мотылев)

• Приз за лучшую анимационную работу – «Один путь», реж. Егор Харламов

• Специальный приз жюри – «Куда ты уходишь?», реж. Мария Салюкова

• Диплом «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении» – «Уроды», реж. Александр Самсонов

• Специальный приз журнала «Искусство кино» с формулировкой «За ненасилие» – «Девушка Роза», реж. Полина Капантина

Конкурсная программа полнометражных дебютов

• Приз за лучший фильм – ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева

• Специальный приз жюри «За яркий актерский дебют» – Зинаида Ястржембская (ЧИСТЫЙ ЛИСТ, реж. Полина Кондратьева)

• Специальный приз жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» – ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин

• Специальный приз канала «Россия 1» – ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, реж. Евгений Корчагин

• Приз зрительских симпатий секции «Короче. Звёзды» – «Придурок», реж. Екатерина Аликина

• Победитель питчинга документальных проектов онлайн-кинотеатра Premier – «Вокруг руля», реж. Елизавета Шереметьева

Фото: кадр из фильма ЧИСТЫЙ ЛИСТ