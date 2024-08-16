Стали известны финалисты и состав жюри питчинга документальных проектов в рамках фестиваля «Короче»

Представление проектов состоится 25 августа.

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал список финалистов питчинга документальных проектов в рамках XII Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче».

В шорт-лист вошли следующие проекты:

– «Нетворкинг для разведчиков», реж. Михаил Бородкин

– «Обычный мальчик», реж. Иван Дадаев

– «Серферы 60+», реж. Анастасия Емельянова

– «Синдром постреалити», реж. Анна Кузаева

– «30 лет на дне», реж. Анастасия Медведцкая

– «Ивановский интердом», реж. Наталья Штонда

– «Дрессировщик жуков», реж. Наталья Тетенькина

– «Вокруг руля», реж. Елизавета Шереметьева

Согласно регламенту, платформа отобрала семь проектов, а фестиваль, в свою очередь, на правах организатора, внес в шорт-лист восьмую кандидатуру.

Помимо этого, стал известен состав жюри, которое будет оценивать проекты участников. В него вошли режиссер и сценарист Наталия Мещанинова, режиссер и сценарист Иван И. Твердовский, актриса Ирина Горбачева, главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева и директор департамента собственного производства Premier Алёна Масленникова.

Представление проектов состоится 25 августа. Перед питчингом для участников будет проведен тренинг по подготовке к публичному выступлению. Его куратором станет Иван Кудрявцев.

Фото: пресс-служба Premier