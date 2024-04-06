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Суд отправил под домашний арест генерального директора «Телеспорт» по делу о мошенничестве

Автор: БК

6 апреля 2024

Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы

Гагаринский суд Москвы отправил генерального директора «Телеспорт Груп» Петра Макаренко под домашний арест до 4 мая по делу о мошенничестве. Об этом сообщают «Ведомости». 

Макаренко предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

«Телеспорт Груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав компании – Олимпийские игры 2022 и 2024 года, чемпионат мира по футболу 2026 года, кубки УЕФА и другие крупные спортивные события. 

Напомним, что ранее Арбитражный суд города Москвы отказал онлайн-кинотеатру Okko в требовании признать недействительной приостановку компанией «Телеспорт Груп» прав на трансляции квалификационных матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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