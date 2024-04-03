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Онлайн-кинотеатр Okko проиграл иск к «Телеспорт Груп» из-за трансляции матчей Евро-2024

Автор: Илья Кувшинов

3 апреля 2024

В 2021 году сервис приобрел эксклюзивные права на матчи европейских сборных сроком на 6 лет

Арбитражный суд города Москвы отказал онлайн-кинотеатру Okko в требовании признать недействительной приостановку компанией «Телеспорт груп» прав на трансляции квалификационных матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, что сервис подал в суд на крупнейшего в России оператора спортивных прав в ноябре прошлого года – Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-медиа», несмотря на наличие действующего контракта с онлайн-кинотеатром до 2028 года.

Представитель стриминга заявил в суде, что «Телеспорт груп» указала два аргумента в уведомлении о приостановке трансляций – незаконное предоставление прав на показ матчей ООО «Сим» (юрлицо интернет-издания «Чемпионат») и необходимость в дополнительном времени для анализа статистических данных от Okko, которые запрашивали в УЕФА.

Тем не менее, в онлайн-кинотеатре уверены, что сервис не нарушал лицензионный договор, а всего лишь передал права на трансляции аффилированным компаниям, как и было прописано в контракте.

Представитель «Телеспорта» не согласился с данным высказыванием и подчеркнул, что Okko мог размещать спортивный контент только на собственной платформе. Отмечается, что уже после приостановки контракта компания также обнаружила еще 155 случаев нарушения договора, которые заключались в передаче записей трансляций или их фрагментов не аффилированным с Okko платформам.

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