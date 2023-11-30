Okko подал в суд на «Телеспорт Груп» из-за трансляции матчей Евро-2024
Автор: Илья Кувшинов
30 ноября 2023
Утверждается, что стороны не смогли урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке
Онлайн-кинотеатр Okko подал в суд на компанию «Телеспорт Груп» из-за нарушения договора по предоставлению сигнала трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает РБК.
Иск видеосервиса был подан 24 ноября в Арбитражный суд города Москвы. Утверждается, что стороны не смогли урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке. Детали требований к «Телеспорту» не уточняются.
Напомним, что в сентябре Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-медиа», несмотря на наличие действующего контракта с онлайн-кинотеатром.
Самое читаемое
СТС представил проекты нового сезонаПодробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимацииПодробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидетьПодробнее
Минкультуры объявило победителей питчинговПодробнее
«Дворец» Романа Полански вышел в российский прокат в купированном видеПодробнее
Режиссер «47 ронинов» потратил деньги Netflix на криптовалюту и биржевые игрыПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 ноября 2023 годаПодробнее
Фонд кино поддержит 10 проектов для детской и семейной аудитории и авторскую анимациюПодробнее
Минкультуры может не выдать прокатное удостоверение фильму «Поедем с тобой в Макао»Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» все еще на первом местеПодробнее
Фонд кино поддержит два национальных фильма в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 годаПодробнее
Международный фестиваль «КиноБраво» пройдет в Сочи в следующем годуПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Хоккейные папы» стали лучшей новинкойПодробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил жюриПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 ноября – 3 декабря 2023 годаПодробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым названа лучшим жанровым веб-сериалом на фестивале в ИспанииПодробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» назвал лауреатовПодробнее
«Эксмо-АСТ» в 2023 году продала рекордное количество прав на экранизацииПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стали «Хоккейные папы»Подробнее