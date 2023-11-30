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Okko подал в суд на «Телеспорт Груп» из-за трансляции матчей Евро-2024

Автор: Илья Кувшинов

30 ноября 2023

Утверждается, что стороны не смогли урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке

Онлайн-кинотеатр Okko подал в суд на компанию «Телеспорт Груп» из-за нарушения договора по предоставлению сигнала трансляций матчей чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает РБК.

Иск видеосервиса был подан 24 ноября в Арбитражный суд города Москвы. Утверждается, что стороны не смогли урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке. Детали требований к «Телеспорту» не уточняются.

Напомним, что в сентябре Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-медиа», несмотря на наличие действующего контракта с онлайн-кинотеатром.

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