Okko планирует судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024

В 2021 году сервис приобрел эксклюзивные права на матчи европейских сборных сроком на 6 лет

Онлайн-кинотеатр Okko обвиняет «Телеспорт Груп» в незаконной продаже прав на трансляцию матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа».

Сообщается, что два года назад сервис приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей Европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания оплатила полную стоимость прав за все 6 лет авансом.

Летом этого года «Телеспорт Груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ», принадлежащему холдингу «Газпром-медиа», несмотря на наличие действующего контракта.

«Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024. В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли, – заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин.

Okko планирует урегулировать ситуацию с АО «Телеспорт» в судебном порядке. Также сообщается, что судебные претензии могут быть предъявлены и к «Газпром-медиа», если «Матч ТВ» будет показывать трансляции матчей Евро-2024.