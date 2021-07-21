«Роскино» рассказал о заключенных на Marché du Film сделках

С 6 по 15 июля в рамках Каннского кинофестиваля прошел Международный каннский кинорынок Marché du Film – в этом году традиционная бизнес-площадка для представителей мировой киноиндустрии состоялась в гибридном формате, с онлайн и оффлайн мероприятиями. Представительство российской делегации на 74-м Каннском международном кинофестивале и кинорынке Marché du Film было организовано Роскино при поддержке Фонда кино и Министерства культуры РФ.

В рамках рынка более 30 компаний представили свыше 60 проектов. Десять ведущих российских компаний провели свои презентации в видео-формате – СТВ, Planeta Inform, Art Pictures Distribution, All Media, Central Partnership, Mirsand Ltd., START, Proline Film, Russian World Vision, Sputnik Vostok Production.

На кинорынке официальный дистрибьютор по фильмам кинокомпании СТВ – компания Luminescence – финализировала соглашение с дистрибьютором New Select о продаже сказочного фэнтези КОНЕК-ГОРБУНОК на территорию Японии. Фильм-сказка собрал миллиардную кассу в России; недавно права на фильм были проданы на территорию США.

Также компания закрыла сделку по научно-фантастическому боевику ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ на Италию (дистрибьютор Koch) и Корею (дистрибьютор Entermode). По итогам Каннского кинорынка анимационная комедия БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ, уже проданная в 97 стран мира, отправляется во Францию – соответствующее соглашение достигнуто с дистрибьютором Koba. Также компания в процессе подписания сделки по мультфильмам ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА и БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ на территорию Северной Америки.

Компания Rock Films через своего сейлз-агента Riverlet Films финализировала сделку по продаже мировых авиа прав на фильм КИТОБОЙ Филиппа Юрьева. Кроме того, сейлз-агентом Loco Films, который занимается международными продажами фильма, финализируются новые сделки о реализации прав на новые территории — ранее фильм был реализован в США, Китай, Швейцарию, Португалию и другие страны.

Дистрибьюторы и фестивальные отборщики проявили интерес к еще одному дебюту Rock Films – игровому фильму Эдуарда Жолнина ЗЕМУН. Также продолжаются продажи военной драмы Андрея Кравчука ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, релиз которой запланирован на февраль 2022 года.

Planeta Inform закрыла сделку по пакету хорроров — БЫВШАЯ и мистический триллер с отсылками к славянскому фольклору ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ — на Индию и Тайвань. Кроме того, переговоры по фильму БЫВШАЯ ведутся с представителями Латинской Америки, где хорроры традиционно пользуются большой популярностью. В настоящий момент в Латинской Америке дистрибутор BF Distribution осуществляет кинотеатральный прокат фильма ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. Фильм собрал более 220 000$ в Мексике, в ближайшее время он выйдет в Чили, Аргентине и Колумбии. Также Северная Америка, Германия, Франция, Восточная Европа и Китай больше проявляют интерес к научной фантастике МЫ (экранизация романа-антиутопии Евгения Замятина о тоталитарном обществе будущего) и военному кино КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, релиз которого запланирован на 2022 год.

Компания Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о реализации прав на спортивную комедию НЕФУТБОЛ и триллер ДОМОЙ! на территорию Латинской Америки. Также компания согласовала сделку по военному экшену КРАСНЫЙ ПРИЗРАК на территорию Ближнего Востока и Северной Африки. Туда же ушел анимационный фильм ОГОНЕК-ОГНИВО.

RIKI Group объявила о партнерстве с немецкой компанией Sola Media – агент получил права на дистрибуцию анимационного фильма ФИННИК и будет представлять картину в Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше, странах бывшей Югославии, Бенилюкса, Скандинавии, Южной Африки и других. По словам управляющего директора Sola Media Сольвейга Лангеланда, «это проект международного уровня, с красивой анимацией и замечательным юмором, что особенно необходимо зрителю сегодня». ФИННИК выйдет одновременно в России и ряде стран в начале 2022 года.

В компании Start по итогам рынка отметили тенденцию роста интереса к их проектам со стороны французской аудитории. Так, в этом году уже два оригинальных проекта Start вошли в шорт-лист официальных программ крупнейших ТВ-фестивалей Serie Series (драма об изнанке суррогатного материнства «Контейнер») и Series Mania (детективная комедия «Вампиры средней полосы»). На кинорынке Marche du Film эти сериалы вызвали интерес французских, немецких, польских, австралийских каналов и стриминговых площадок. На данный момент ведутся переговоры.

Для Art Pictures Distribution рынок Marche du Film стал одним из ключевых в этом году. В компании отметили, что, несмотря на формат кинорынка, была предоставлена возможность показать и сериалы – премьеру комедии «Братья», спортивную драму «Рэгби», новый сезон уже известных рынку «Дылд» и другие. Проекты получили повышенный интерес от байеров из Франции, США, Германии, Канады и нескольких азиатских территорий. В рамках презентации компания также представила документальный фильм к 100-летию Сергея Бондарчука «Battle» – но не типичную биографию юбиляра, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа (конец 50-х – конец 60-х), в который органично вписалась масштабная фигура Бондарчука.

Компания All Media (входит в холдинг Start) представила международным дистрибьюторам различные фильмы — коммерческие проекты, сильные авторские работы и режиссерские дебюты, — и провела порядка 30 встреч как с ключевыми, так и с новыми партнерами. Как отметили в All Media, традиционно самыми активными были закупщики из Германии, Италии, Испании, Франции, США и Латинской Америки. Наибольший интерес вызвали фильмы ЛИТВЯК о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны, ПОДЕЛЬНИКИ, НЕБЕСНАЯ КОМАНДА и СОВРИ МНЕ ПРАВДУ.

«Централ Партнершип» презентовала новый фильм ДЕКАБРЬ Клима Шипенко о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, масштабный фильм-катастрофу ОГОНЬ, захватывающий триллер РЯД 19, военный фильм ЛЕТЧИК и находящийся в производстве хоррор ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН.

Компания Mirsand Ltd. презентовала триллер ХОЧУ В ИГРУ о «группах смерти» и страшной безумной игре «Синий кит», военный фильм режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова ДЕВЯТАЕВ и космическую драму о героизме советских космонавтов «Время первых». По словам представителей компании, интерес к фильмам проявили партнеры со всего мира.

Компания Proline Film представила зарубежным закупщикам уже признанные отечественным зрителем проекты именитого режиссера Александра Сокурова, который в этом году отметил 70-летний юбилей, – две части тетралогии на тему власти: ФАУСТ, снятый по мотивам одноименной трагедии Гете, и СОЛНЦЕ, историческую драму о жизни японского императора Хирохито в последние дни Второй мировой войны. Также был презентован копродукционный проект в разработке ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА, военная драма ПОЛЕТ о расставании двух близнецов, мечтающих стать военными летчиками, фильм-фантазия МЕЛОДИЯ СТРУННОГО ДЕРЕВА и другие.

Sputnik Vostok Production представила фильм ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ по одноименной пьесе Ярославы Пулинович о трогательной любви Леонида и Эльзы, героев за 70, с счастьем которых не хотят мириться их близкие. Также на Marche du Film компания заявила новый семейный приключенческий фильм СОЛНЦЕ НА ВКУС, копродукцию России и Узбекистана при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Узбеккино.

Релизом фильма КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ (режиссер Юхо Куосманен), получившего Гран-при в основном конкурсе Каннского фестиваля, займется Sony Pictures Classics – компания будет представлять фильм в Северной и Латинской Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В России премьера запланирована на 28 октября – прокатчиком станет Sony Pictures Production and Realising. Фильм снят при миноритарной поддержке Министерства Культуры РФ в копродукции с международными компаниями: СТВ (Россия), Aamu (Финляндия), Amrion (Эстония), Ахтунг Панда! (Германия), а также при поддержке Финского кинофонда, YLE, ARTE, Эстонского Киноинститута, MEDIA, Евримаж.

Права на фильм ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ были проданы компанией Charades Productions (Франция) в Бельгию, Нидерланды, Люксембург (дистрибьютор Imagine), Грецию (Weird Wave), Италию (I Wonder Pictures), Португалию (Films4you), Польшу (Gutek Film), Чешскую Республику и Словакию (Film Europe), страны Балтии (Kino Soprus), страны бывшей Югославии (Megacom). Права на кинотеатральный прокат были также проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures).

В числе российских проектов, представленных на Marche Du Film, были также два проекта компании Leos Film, созданной в 2017 году режиссером Валерией Гай Германикой, – документальный фильм о российском бойце MMA Александре Емельяненко, а также художественный фильм НУР, повествующий о женщине, вернувшейся в Москву во время локдауна весной 2020 году и вынужденной делить свой дом с компанией киргизских мигрантов.

В рамках Marche du Film, на онлайн питчинг-сессии Таллиннского кинофестиваля Black Nights, были представлены два копродукционных проекта. Продюсер Денис Ковалевский презентовал фильм НАКАНУНЕ (копродукция Россия-Франция при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм»). Также был представлен анимационный проект производства Эстония-США-Россия ПИНОККИО И ЖИВАЯ ВОДА.

Кроме того, в секции документальных фильмов Cannes Docs был представлен российский документальный фильм в пост-продакшене – «Список фрау Шиндлер». В картине рассказывается правдивая история Эмили, жены Оскара Шиндлера, заботившейся о евреях, которых спас ее муж. Фильм снимался в Германии, Чехии, Польше, Израиле, Австралии. По словам продюсера Раисы Фоминой, этот фильм – «попытка восстановить историческую справедливость и воздать должное жене Оскара Шиндлера, которая несправедливо осталась в тени своего мужа».

В рамках Short Film Corner (индустриальной программы, посвященной короткометражному кино) кинорынка Marché du Film первое российское агентство по дистрибуции российского короткометражного кино VOSTOK представило 8 самых титулованных российских короткометражных фильмов последних двух лет из своего обширного каталога: СЕРА, ПОКАЗАЛОСЬ, ГОД БЕЛОЙ ЛУНЫ, ГОЛЫЙ, ЗОЛОТЫЕ ПУГОВИЦЫ, МАМИНЫ ВОЛОСЫ, КАТЯ, ХОЗЯЙНОЙ МЕДНОЙ ГОРЫ. Фильмы добавлены в медиатеку каннского кинорынка, которая позволяет официальным участникам посмотреть их онлайн в течение полугода с начала кинорынка.

21.07.2021 Автор: Виолетта Палий