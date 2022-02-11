У Marché du Film в следующем году сменится руководство

Перемены ожидаются и среди управленцев Каннского кинофестиваля

Крупнейший в мире кинорынок Marché du Film сменит руководство в 2023 году, сообщает Variety. После проведения делового слета в мае этого года исполнительный директор кинорынка Джером Пайяр уйдет со своего поста. Преемником Пайяра станет Гийом Эсмиоль, который полностью вступит в должность в 2023 году. Эсмиоль присоединился к команде Marché du Film в 2020 году. Сообщается, что именно его техническая подкованность помогла превратить Кинорынок в привлекательное гибридное мероприятие.

Ранее Эсмиоль работал руководителем отдела инноваций в TF1 Group и руководил отделом маркетинга стартап-студии Wefound. Именно там он приобрел необходимые навыки в области цифровых технологий и медиа.

Жером Пайяр сотрудничал с Каннским кинофестивалем с 1995 года. Благодаря прочным связям с участниками киноиндустрии по всему миру ему удалось укрепить глобальный статус Marché du Film как исключительно важного отраслевого мероприятия. Среди прочего Паяйр отметился запуском Кинорынка Ventana Sur в Аргентине.

Заметные перемены ожидаются и в руководстве Каннского фестиваля, который в этом году отмечает свое 75-летие. В следующем году заканчивается контракт президента фестиваля Пьера Лескюра, который руководит Каннами с 2015 года. Ожидается смена руководства и у программы «Двухнедельник режиссеров». На данный момент художественным руководителем секции выступает Паоло Моретти. Он также покинет свой пост после проведения фестиваля в этом году. Предстоящая ротация будет проведена в рамках запланированного обновления состава руководителей «Двухнедельника режиссеров». Как известно, программу курирует Гильдия режиссеров Франции (SRF).

75-й Каннский кинофестиваль планируется провести с 17-го по 28 мая текущего года в очном формате.

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