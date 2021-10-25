Соответствующий приказ вступит в силу 1 марта следующего года

Министерство культуры России утвердило новую форму кинобилета, сообщается на сайте ведомства. Приказ о новой форме как о бланке строгой отчетности, используемого при проведении показа фильма в кинозале, вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028-го.

В настоящее время кинотеатры по правилам должны выдавать зрителю кинобилет и кассовый чек. Новая форма кинобилета максимально приближена к виду кассового чека, предусмотренного требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», что позволит кинотетрам не печатать дополнительный чек.

Также предполагается, что новая утвержденная форма возволит упростить покупку электронного кинобилета через Интернет.

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