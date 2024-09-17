В Минкультуры России появился Департамент воспитательной работы

Его возглавила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина

Министерство культуры России сообщило в своем официальном телеграм-канале, что министр культуры Курской области Юлия Полетыкина возглавит Департамент воспитательной работы.

В числе структур, которые входят в его состав – отдел по реализации воспитательной работы, отдел по работе с молодыми профессионалами творческих индустрий, отдел просветительских проектов и многое другое.

«На новой должности Полетыкина займется продолжением уже начатой работы по исполнению Указа Президента “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. Также будет работать с кадровыми программами для формирования управленческого резерва в сфере культуры, коммуникациями с общественными организациями и другими проектами», – отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, что подписанный Владимиром Путиным указ должен формировать образ России как государства, которое хранит и защищает традиционные общечеловеческие ценности. В их числе – патриотизм, служение Отечеству и историческая память.

Фото: телеграм-канал Министерства культуры РФ