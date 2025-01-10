Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале официальные цифры по завершившейся «новогодней битве».

По данным ведомства, в праздники на киносеансы было продано 12,9 млн билетов. Всего на новогодних каникулах состоялось 268 тыс кинопоказов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины.

Сразу две картины – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ – преодолели отметку в 2 млрд рублей. Еще одним «миллиардником» на праздниках стала комедия ЕЛКИ 11.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА