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Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»

Автор: Илья Кувшинов

10 января 2025

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова сообщила в своем телеграм-канале официальные цифры по завершившейся «новогодней битве».

По данным ведомства, в праздники на киносеансы было продано 12,9 млн билетов. Всего на новогодних каникулах состоялось 268 тыс кинопоказов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины.

Сразу две картины – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ – преодолели отметку в 2 млрд рублей. Еще одним «миллиардником» на праздниках стала комедия ЕЛКИ 11.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

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