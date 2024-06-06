Минкультуры планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений

Об этом на сессии в рамках ПМЭФ-2024 рассказал Дмитрий Давиденко

Министерство культуры России собирается внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Об этом рассказал Дмитрий Давиденко на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества» в рамках ПМЭФ-2024.

В качестве примера недопустимого контента, который не должен выходить на экраны, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ привел сериал о «скопинском маньяке», недавно принесенный на утверждение в ведомство.

«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше – чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, где совместно с Комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией Президента, будут четкие пункты. Мы будем основываться на указе Президента о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет», – подчеркнул Давиденко.