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СТС будет снимать телевизионные шоу на «Острове фортов» в Кронштадте

Автор: Илья Кувшинов

6 июня 2024

Подписание документа состоялось на ПМЭФ-2024

Телеканал СТС и городской культурный кластер Кронштадта «Остров фортов» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось на ПМЭФ-2024.

Соглашение предусматривает съемку телевизионных проектов и совместную организацию культурных мероприятий на территории форта Александр Первый, входящего в состав кластера.

«Развитие культуры в России немыслимо без Санкт-Петербурга, и, конечно, огромную роль в культурном наследии города играет Кронштадт. Для нас большая честь иметь возможность проводить масштабные культурные события в таком историческом месте. Мы с огромным интересом смотрим в будущее нашего сотрудничества с "Островом фортов" и не сомневаемся в том, что результаты этого сотрудничества придутся по душе публике», — отметил генеральный директор СТС Александр Акопов.

Ожидается, что первые результаты сотрудничества СТС и «Острова фортов» будут показаны в эфире телеканала в 2025 году.

Фото: пресс-служба СТС

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