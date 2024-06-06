СТС будет снимать телевизионные шоу на «Острове фортов» в Кронштадте
Подписание документа состоялось на ПМЭФ-2024
Телеканал СТС и городской культурный кластер Кронштадта «Остров фортов» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось на ПМЭФ-2024.
Соглашение предусматривает съемку телевизионных проектов и совместную организацию культурных мероприятий на территории форта Александр Первый, входящего в состав кластера.
«Развитие культуры в России немыслимо без Санкт-Петербурга, и, конечно, огромную роль в культурном наследии города играет Кронштадт. Для нас большая честь иметь возможность проводить масштабные культурные события в таком историческом месте. Мы с огромным интересом смотрим в будущее нашего сотрудничества с "Островом фортов" и не сомневаемся в том, что результаты этого сотрудничества придутся по душе публике», — отметил генеральный директор СТС Александр Акопов.
Ожидается, что первые результаты сотрудничества СТС и «Острова фортов» будут показаны в эфире телеканала в 2025 году.
Фото: пресс-служба СТС