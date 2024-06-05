«Газпром-Медиа Холдинг» запустит единую подписку на Premier, RUTUBE и Yappy

Обновление запланировано на четвертый квартал 2024 года

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский рассказал на ПМЭФ-2024, что холдинг планирует запустить единую подписку для своих цифровых активов.

Пользователи получат доступ ко всему платному контенту онлайн-кинотеатра Premier, а также смогут смотреть без рекламы фильмы, сериалы, шоу и другие видео на видеохостинге RUTUBE и в приложении вертикальных видео Yappy.

Косинский отметил, что единая подписка повысит вовлеченность аудитории. Контентная линейка будет расширена, благодаря чему зрители смогут с легкостью находить видео практически на любую тему.

Обновление запланировано на четвертый квартал 2024 года. Стоимость и другие детали подписки будут объявлены позднее.