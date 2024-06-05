top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Газпром-Медиа Холдинг» запустит единую подписку на Premier, RUTUBE и Yappy

«Газпром-Медиа Холдинг» запустит единую подписку на Premier, RUTUBE и Yappy

Автор: Илья Кувшинов

5 июня 2024

Обновление запланировано на четвертый квартал 2024 года

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский рассказал на ПМЭФ-2024, что холдинг планирует запустить единую подписку для своих цифровых активов.

Пользователи получат доступ ко всему платному контенту онлайн-кинотеатра Premier, а также смогут смотреть без рекламы фильмы, сериалы, шоу и другие видео на видеохостинге RUTUBE и в приложении вертикальных видео Yappy.

Косинский отметил, что единая подписка повысит вовлеченность аудитории. Контентная линейка будет расширена, благодаря чему зрители смогут с легкостью находить видео практически на любую тему.

Обновление запланировано на четвертый квартал 2024 года. Стоимость и другие детали подписки будут объявлены позднее.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Манюня» опережает «Новогодние приключения»
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса четверга: лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня» обошла «Майора Грома»
Подробнее
Новый фильм Бакура Бакурадзе вошел в основной конкурс кинофестиваля в Шанхае
Подробнее
Баз Лурман больше не работает над англоязычной адаптацией «Мастера и Маргариты»
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» раздал награды
Подробнее
Трейлеры картин «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» победили на Golden Trailer Awards
Подробнее
В Перми открылся фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал кинофестиваль «Новое движение»
Подробнее

Новости по теме

Давид Кочаров стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Сериал «Фарма» не выйдет на видеосервисе Premier в запланированную дату
Подробнее
Александр Жаров допустил возможность блокировки YouTube в России
Подробнее
НМГ и основатель Comedy Club создадут общий продакшн
Подробнее