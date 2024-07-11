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В кинопарке «Москино» откроется кинотеатр и фуд-корт

Автор: Илья Кувшинов

11 июля 2024

Публичное открытие кинозала запланировано в начале августа

Генеральный директор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко рассказал ТАСС, что на территории комплекса в Новой Москве создадут инфраструктуру для посетителей с кинотеатром, рестораном и фуд-кортом.

Публичное открытие кинотеатра на 120 мест запланировано в начале августа. По словам Косенко, сейчас его запускают в тестовом режиме, идет проработка репертуара. Он также добавил, что в кинопарк можно приехать на экскурсию, однако пока что такой возможностью пользуется около тысячи человек в месяц.

По словам Косенко, с начала этого года на территории «Москино» было снято около 20 проектов.

Фото: официальный сайт «Москино»

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