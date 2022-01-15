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Надежда Мотина вышла из состава акционеров Capella Film

Автор: БК

15 января 2022

Бывший учредитель прокатчика сфокусируется на деятельности новой компании Arna Media

Надежда Мотина вышла из состава акционеров Capella Film, чтобы сфокусироваться на работе в компании Arna Media, основанной в октябре 2021 года. Компания займется продюсированием и прокатом фильмов в России. Об этом она сообщила в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

«Это очень сложное и эмоциональное решение, его было непросто принять. Но я оставила компанию в надежных руках Веры Фетищевой. Вера – невероятный профессионал. Она любит кино, и под ее руководством компания продолжит расти и развиваться. Мне кажется, за шесть лет я заложила крепкий фундамент, выстроила прекрасные отношения со всеми партнерами, то есть компанию все любят, знают, уважают, всем понятно, что она делает», — отметила Мотина в интервью.

Полную версию интервью Надежды Мотиной можно найти в электронной версии БК, которую все подписчики получили вчера вечером. 

Согласно данным по ООО "КАПЕЛЛА ФИЛЬМ", в числе учредителей компании остались Норайр Гюзалян (50%) и Георгий Ходжамирян (50%). Надежда Мотина значилась в составе учредителей до 22 декабря 2021 года. 

Надежда Мотина начала свою карьеру в 2001 году, когда запустила на российском рынке журнал Total DVD. До учреждения Capella Film она создала кинотеатральное подразделение компании CP Digital, где руководила закупками и дистрибуцией. Она также занимала должность генерального директора ныне не существующего прокатчика Premium Film, где курировала приобретение и дистрибуцию контента в странах СНГ и Балтии.

Capella Film существует на российском рынке с 2016 года и является одним из ведущих игроков среди независимых дистрибьютерских кинокомпаний. За шесть лет в кинотеатральный прокат ею выпущено более 110 фильмов и состоялось более 300 цифровых релизов.

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