«МТС Медиа» объединяет управление своими онлайн-сервисами в контентный кластер KION

Его руководителем станет генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов

Холдинг «МТС Медиа» объявил о том, что объединяет управление онлайн-кинотеатром KION, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер KION.

Его руководителем станет генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов. В новой роли он будет координировать контентные, маркетинговые и технологические процессы всех трех сервисов.

Отмечается, что объединение происходит в рамках стратегии медиахолдинга, нацеленной на создание единого медиапродукта и синхронизацию контентных и маркетинговых процессов вокруг него.

Первым шагом станет интеграция всей линейки оригинальных аудиокниг сервиса «Строки» в KION, где появится книжный раздел.