«МТС Медиа» объединяет управление своими онлайн-сервисами в контентный кластер KION
Автор: Илья Кувшинов
18 апреля 2025
Его руководителем станет генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов
Холдинг «МТС Медиа» объявил о том, что объединяет управление онлайн-кинотеатром KION, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер KION.
Его руководителем станет генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов. В новой роли он будет координировать контентные, маркетинговые и технологические процессы всех трех сервисов.
Отмечается, что объединение происходит в рамках стратегии медиахолдинга, нацеленной на создание единого медиапродукта и синхронизацию контентных и маркетинговых процессов вокруг него.
Первым шагом станет интеграция всей линейки оригинальных аудиокниг сервиса «Строки» в KION, где появится книжный раздел.
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